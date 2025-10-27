생각하기와 글쓰기



정부가 2026학년도 대학수학능력시험 당일 교통 혼잡을 최소화하고 시험장 주변 소음을 줄이기 위한 대책을 마련했다. 교육부는 21일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 2026학년도 대학수학능력시험 당일 안정적 시험 시행을 위한 지원 대책을 보고했다고 밝혔다. 올해 수능은 다음 달 13일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 전국 1310개 시험장에서 시행된다. 응시자는 전년보다 3만1504명 늘어난 55만4174명이다.정부는 수능 당일 교통 혼잡으로 수험생이 시험장에 늦지 않도록 관공서와 기업체에 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정해달라고 협조 요청할 예정이다. 수험생 등교 시간대(오전 6시~8시 10분)에는 수도권 지하철 운행 횟수를 늘린다. 경찰서 등 행정기관의 비상 수송차량을 주요 이동 경로에 배치해 수험생의 이동 편의를 지원할 계획이다.시험장 주변의 교통 혼잡을 예방하기 위해 수능 당일 시험장 200ｍ 전방부터 차량 출입을 통제한다. 따라서 수능 당일 자차를 이용하는 수험생은 시험장 200ｍ 앞에서 내려 걸어가야 한다.3교시 영어 영역 듣기 평가 시간인 오후 1시 10분∼1시 35분에는 소음이 발생하지 않도록 항공기·헬리콥터 이착륙 시간을 조정한다. 포 사격, 전차 이동 등 군사훈련도 잠시 중단된다.한편 수능 당일 날씨는 다음 달 7일부터 기상청 홈페이지(www.weather.go.kr)에서 확인할 수 있다. 시도 교육청은 기상 악화에 대비해 도서·벽지 수험생을 위한 수송 대책과 제설 대책 등을 마련할 예정이다.이미경 한국경제신문 기자