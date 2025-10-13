[생글기자 코너] AI 탑재한 지능형 로봇 시대 온다

공장에서 사용하는 산업용 로봇뿐만 아니라 의료용 로봇, 물류 로봇, 농업 로봇 등이 동시에 발전하고 있다. 제조업을 비롯한 각종 산업에서 생산성을 높일 것으로 기대된다.

얼마 전 한국의 웨어러블 로봇 스타트업 위로보틱스가 범용 휴머노이드 로봇 ‘알렉스’를 선보였다. 알렉스는 ‘고자유형 순응형 로봇핸드’ 기능을 바탕으로 정밀도가 높은 작업을 수행하고, 외부의 힘을 감지해 적절한 힘을 준다. 현대위아에서도 물류 로봇 신제품을 시연하며 모바일 로봇 시장 진출을 본격화했다. 이처럼 로봇 산업은 가장 유망한 신산업으로 자리매김하고 있다.로봇 산업은 1960년대 최초의 산업용 로봇인 ‘유니메이트’를 시작으로 발전해왔다. 이후 1970년대까지 단순 반복 작업을 대신하는 로봇이 중심이었으나, 1980년대에는 자동차를 비롯한 고부가가치 제조업 분야로 로봇 기술이 확산했다. 지능형 로봇 기술도 발전했다. 21세기에 들어 인간형 로봇인 휴머노이드 로봇, 가정용 로봇 등이 등장했다. 최근엔 인공지능(AI) 기술과 융합해 딥러닝을 통한 로봇의 지능화가 빠르게 진행되고 있다.이와 함께 한층 다양한 분야에서 로봇을 활용하기 시작했다. 공장에서 사용하는 산업용 로봇뿐 아니라 의료용 로봇, 물류 로봇, 농업 로봇 등이 동시에 발전하고 있다. 단일 기능을 수행하는 로봇도 주목받고 있다. 앞으로 여러 가지 로봇이 우리 생활을 더 풍요롭게 하고, 새로운 시장을 형성하며 제조업을 비롯한 각종 산업에서 생산성을 높일 것으로 기대된다.AI를 탑재해 로봇의 성능 또한 더욱 발전할 것으로 예상한다. 한국의 로봇 기업들도 이런 흐름에 맞춰 새로운 로봇을 개발하고 있다. SF영화에서처럼 인간과 로봇이 함께 살아가는 모습이 현실로 다가오고 있다는 것이 흥미롭다.한윤성 생글기자(대전관저중 2학년)