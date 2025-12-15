[생글기자 코너] 청년정책 성공 가능성 보여준 부산 동구

부산 동구는 청년 창업 공간을 제공하고, 소규모 창업 지원금을 확대했다. 또 도심 거주 환경을 꾸준히 개선해나가고 있다. 이런 정책이 젊은 세대가 지역에 정착하도록 유도하는 효과를 냈다.

부산 동구가 전국에서 인구 감소 지역으로 지정된 곳 중 유일하게 청년층(19~34세) 인구 순유입을 기록해 주목받고 있다. 2020년부터 2024년까지 부산 동구에는 총 1436명의 청년이 순유입했다. 전국적으로 청년 인구가 감소하고 있는 가운데 인구 감소 지역으로 지정된 89개 기초자치단체 중에서는 유일한 기록이다.전문가들은 그 배경으로 청년 창업 지원 정책, 도심 재생 사업, 교통 인프라 개선 등을 꼽는다. 부산 동구는 청년 창업 공간을 제공하고, 소규모 창업 지원금을 확대했다. 또 도심 거주 환경을 꾸준히 개선해나가고 있다. 이런 정책이 젊은 세대가 지역에 정착하도록 유도하는 효과를 냈다는 평가를 받는다.청년층 유입은 단순히 인구가 증가하는 것을 넘어 지역 경제 활성화에 큰 도움이 된다. 청년 창업이 늘어나며 일자리가 생기고 상권이 살아난다. 장기적으로 지역의 세금 수입을 늘려 지자체 재정에도 긍정적 영향을 미친다.과제도 남아 있다. 이런 흐름이 지속되지 않으면 단기적 효과에 그칠 수 있다. 부산에서 동구를 제외한 다른 지역은 여전히 청년 인구가 빠져나가고 있어 부산 경제 전체에 부담을 준다. 그래서 교육·주거·문화 인프라를 연결해 청년 인구 유입이 이어지도록 할 정책이 필요하다.부산 동구의 사례는 도시재생과 청년정책이 효과를 거둘 수 있다는 가능성을 보여주는 중요한 신호다. 앞으로도 청년이 살기 좋은 지역, 청년이 정착하고 싶어 하는 지역을 만들기 위해 지역 사회가 힘을 합쳐 노력해야 한다.김은솔 생글기자(부산진여상 2학년)