홍익대학교 논술은 매년 일정한 틀을 유지하면서도 출제 방향을 조금씩 달리하여 학생의 사고력을 다각도로 평가합니다. 지난 3개년의 기출 문제와 올해 모의 논술을 종합적으로 살펴보면, 출제진이 학생들에게 요구하는 능력이 단순한 글쓰기 실력이 아니라 개념적 사고, 분석적 분류, 그리고 균형 잡힌 결론 도출임을 알 수 있습니다. 특히 최근으로 올수록 교과서 개념과의 연계성이 뚜렷해지고, 채점 기준이 세밀하게 공개되면서 수험생이 반드시 어떤 부분에서 점수를 확보해야 하는지 명확해지고 있습니다. 따라서 출제 경향을 올바르게 이해하고, 계열별로 요구되는 강점을 정확히 파악하는 것이 고득점의 관건이라 할 수 있습니다.홍익대 논술의 1번 문항은 세 해 모두 공통적으로 ‘개념 틀을 먼저 세우고, 제시문을 그 틀에 맞추어 분류·비교·평가하는 능력’을 요구했습니다. 2024학년도 문제에서는 역사 서술의 속성이라는 개념을 기준으로 제시문들을 평가하도록 했습니다. 학생은 단순히 제시문의 내용을 요약하는 데 그치지 않고, ‘취사선택’과 ‘해석의 주관성’ 같은 핵심 개념을 먼저 제시한 뒤 이를 잣대로 각 제시문을 분석해야 했습니다. 이는 단순한 독해가 아니라 교과적 개념을 실질적으로 적용할 수 있는지를 시험한 것입니다.2025학년도 문제에서는 범주 이론을 중심에 놓고, 고전적 범주와 대안적 범주를 구분하여 언어, 가족, 사회적 낙인과 관련된 사례들을 분류하게 하였습니다. 여기서 요구된 것은 단순히 사례를 나열하는 것이 아니라, ‘전형성’과 ‘경계의 모호성’ 같은 이론적 기준을 제시하고 그에 따라 사례를 해석하는 능력이었습니다. 같은 해 오후 문제는 문화 변동의 요인을 ‘발명·발견·전파’로 나누어, 각 제시문을 이에 맞게 분류하고 그 결과 나타나는 갈등과 혼란을 분석하도록 요구했습니다. 결국 1번 문제는 매번 ‘교과 개념을 틀로 삼아 제시문을 정확하게 배치하고, 그 틀에 맞추어 평가까지 수행하는 과정’을 기본 구조로 삼고 있습니다.2026학년도 모의 문제에서는 윤리 이론 네 가지(의무론, 결과론, 담론윤리, 책임윤리)를 명시적으로 제시하고, 학생이 이를 기준으로 제시문을 분류한 뒤, 공존 조건을 세 가지 이상 도출하도록 하였습니다. 이처럼 문제 자체가 프레임을 선행적으로 제시하는 경우에도, 학생이 스스로 개념을 정리해 문두에서 밝히는 것이 필수적입니다. 해설 자료에서는 “과제 누락, 도식적 나열, 분량 위반, 제시문 베끼기”를 감점 요소로 명시하였고, 따라서 학생은 반드시 조건을 충족하면서 개념-사례-평가의 구조를 갖춘 글을 완결적으로 작성해야 합니다.정리하면, 1번 문항에서 학생이 보여주어야 할 핵심은 다음과 같습니다. 첫째, 개념 틀을 명확히 제시해야 하며, 이는 서론의 첫 두세 문장에서 드러나야 합니다. 둘째, 제시문을 빠짐없이 해당 개념에 매핑하고, 이를 근거 문장으로 분명하게 연결해야 합니다. 셋째, 각 제시문의 의의와 한계를 짚고, 마지막에는 문제에서 요구하는 조건에 따라 결론을 도출해야 합니다. 특히 인문·사범 계열 지원자는 1번의 배점이 높으므로, 이 과정에서 오류 없이 완성도를 높이는 것이 합격의 핵심 관문이 됩니다.홍익대학교 논술의 2번 문항은 해마다 형태는 조금 달라지더라도 공통적으로 정책적 사고와 문제 해결 능력을 요구합니다. 제시된 상황을 단순히 분석하는 데 그치지 않고, 문제를 정의하고 원인을 파악한 뒤 해결책을 제시하며, 그 과정에서 발생할 수 있는 부작용과 이를 보완할 방안을 제시하는 구조가 요구됩니다.2024학년도 문제에서는 시장경제의 작동 조건을 확인한 뒤, 독과점과 불공정 행위 같은 시장 실패를 해결하기 위한 국가의 역할을 논하게 했습니다. 학생이 단순히 시장의 기능을 설명하는 수준에 머무르면 충분한 점수를 얻을 수 없었고, 신뢰와 사법 독립이라는 조건을 구조적으로 언급해야만 고득점이 가능했습니다.2025학년도 오전 문제는 유전자 가위 기술을 주제로 삼아, 찬성과 반대 입장을 구분하고 그에 따른 국가의 역할을 묻는 방식이었습니다. 기술 발전이 인류에 미칠 긍정적 효과와 잠재적 위험을 균형 있게 논증해야 했고, 인권과 존엄 같은 철학적 가치와 제도적 규제를 연결하는 사고력이 필요했습니다. 같은 해 오후 문제에서는 무역 확대를 다루면서, 긍정적 효과(효율성, 후생 증가)와 부정적 효과(의존, 불평등, 공급망 리스크)를 균형 있게 분석하게 했습니다. 이 문제는 국제경제 구조 속에서 국가가 어떤 방식으로 리스크를 관리해야 하는지를 다루게 했다는 점에서 매우 실천적이었습니다.2026학년도 모의 문제는 공동체주의적 가치가 과도하게 강조될 때 나타날 수 있는 문제점, 예를 들어 혁신의 위축이나 상속세 역효과 등을 지적하고, ESG나 CSR을 활용하여 균형 잡힌 정책 대안을 설계하도록 요구했습니다. 이 문제는 단순히 공동체적 가치와 기업의 책임을 옹호하는 데서 그치지 않고, 혁신과 효율을 함께 고려하는 균형 감각을 필수적으로 요구했습니다.이러한 연속성을 보면, 홍익대 2번 문항은 기본적으로 ‘정책 글쓰기’의 형식을 갖추어야만 합니다. 문제 정의 → 원인 분석 → 대안 제시 → 부작용 지적 → 보완책 제시라는 일련의 과정이 빠짐없이 포함되어야 하며, 이를 빠트릴 경우 채점표에 따라 감점이 발생합니다. 특히 경영·경제·법학 계열 학생들은 2번 문항의 배점 비중이 높기 때문에, 이 구조를 충실히 익히는 것이 핵심 전략입니다.2026학년도 모의 논술은 과거 문제와 비교했을 때 몇 가지 중요한 변화를 보여줍니다. 첫째, 교과 연계성이 한층 강화되었습니다. 윤리 교과에서 배우는 주요 사조를 명시적으로 제시하여, 학생이 반드시 교과 개념을 중심으로 답안을 전개하도록 요구했습니다. 둘째, 채점 기준이 세부적으로 공개되어 수험생이 무엇을 반드시 충족해야 하는지가 구체적으로 드러났습니다. 예를 들어, 과제 누락이나 조건 미충족, 분량 초과나 부족은 곧바로 감점으로 이어진다는 사실이 명시되었습니다. 셋째, 계열별 배점 차이가 공식적으로 반영되어, 인문·사범 계열은 1번, 경영·경제 계열은 2번에 더 집중해야 한다는 점이 분명히 드러났습니다.이러한 변화는 수험생에게 두 가지 메시지를 줍니다. 첫째, 단순한 글쓰기 실력이나 아이디어가 아니라 교과 지식의 정확한 적용이 채점의 핵심이라는 점, 둘째, 답안의 구조적 완결성이 점수와 직결된다는 점입니다. 따라서 앞으로의 준비는 반드시 교과 개념 복습과 구조적 글쓰기 훈련을 동시에 진행해야 합니다. 인문·사범 계열 학생들은 1번 문항에서 점수를 확보해야 합니다. 따라서 글의 첫머리에서 개념 틀을 분명히 제시하고, 제시문을 빠짐없이 해당 틀에 배치하는 능력을 길러야 합니다. 각 제시문의 의의와 한계를 짚는 과정을 소홀히 하지 않고, 마지막에 문제에서 요구하는 조건을 충족하는 결론을 내리는 것이 필요합니다. 경영·경제·법학 계열 학생들은 2번 문항이 결정적입니다. 따라서 정책 글쓰기의 기본 구조를 반드시 숙지해야 하며, 문제 해결 과정에서 시장 실패, 사회적 자본, 경기 안정화, CSR·ESG와 같은 개념을 정확한 위치에서 사용해야 합니다. 이 과정에서 구체적이고 균형 잡힌 대안을 제시할 수 있어야 하며, 단선적인 주장이나 과도한 이념적 접근은 감점 요인이 됩니다.홍익대 논술에서 합격권 점수를 받기 위해서는, 단순한 글쓰기 능력을 넘어 교과 지식의 적용과 구조적 완결성을 보여주는 것이 무엇보다 중요합니다. 이제 남은 과제는 실제 기출 문제와 모의 문제를 반복적으로 풀어보면서, 제시된 개념을 정확히 틀로 세우고 정책적 균형을 실현하는 연습을 쌓는 것입니다. 이 과정을 통해 학생은 홍익대 논술이 요구하는 사고력과 표현력을 동시에 갖추게 될 것이며, 그 결과 안정적으로 90점 이상의 성적을 기대할 수 있을 것입니다.