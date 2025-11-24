임재관의 인문 논술 강의노트



수능후 논술대학 유형 - 인하대

[문항 1]

<가>

<나>

<다>

<라>

<마>

[도식 1] 인하대 문항 1의 기본 구조



① 선택: 강제적 감축 vs 자율적 이행 중 하나 선택

② 정당화: (나)~(마)를 활용해 선택을 지지하는 논증 전개

③ 반론 제시: 자신의 주장에 대한 개연성 있는 반론 제시

④ 재반론: 반론을 비판하며 입장을 강화하되, 앞선 주장 문장을 반복하지 않기



[도식 2] 제시문의 기능 분류



· 쟁점 제시: <가> (강제 vs 자율)

· 강제 규제 쪽 논리 자원: <나>, <마>

· 자율·자발 쪽 논리 자원: <다>, <라>



[도식 3] 강제 규제 선택 시 지문 배치 예



· 주장: <가>의 위기 상황을 바탕으로 ‘강제 규제가 필요하다’는 결론

· 근거 ①: <나> - 공공재·무임승차 이론

· 근거 ②: <마> - 방역 사례에서 강제 조치의 실효성

· 반론 자료: <다>, <라> - 자율성과 자발적 참여의 가치·성공 경험

· 재반론: 자율·자발의 타당성을 부분 인정하면서도, 기후위기의 규모·구조에서 오는 한계를 지적



[도식 4] 재반론의 기본 틀



① 반론이 옳은 지점 일부를 인정한다.

② 그러나 그 옳음이 작동하는 조건·범위를 제한한다.

③ 그래서 현재 쟁점(전 지구적 기후위기)에서는 여전히 자신의 입장이 우세하다는 새로운 근거를 제시한다.



임재관 대치 한걸음 입시논술 원장

인하대학교 인문계 논술은 매년 사회·윤리·정치·경제를 두루 아우르는 쟁점을 다루면서, 단순 요약이나 설명이 아니라 “논증을 설계하는 힘”을 묻습니다. 대학 특성을 명확히 이해하기 위해 전년도에 출제된 25학년도 기출문제의 1번 문제를 바탕으로 설명해보겠습니다. 특히 이번에 살펴볼 기출 문항은 기후위기라는 현실적 주제를 바탕으로 강제적 탄소 감축과 자율적 이행 중 하나를 선택하고, 여기에 반론과 재반론까지 붙여야 하는 고난도 구조입니다. 신문 지면에서는 모든 제시문을 그대로 싣기 어렵기 때문에, 여기서는 핵심만 압축해서 보여드리고, 이어서 문제 구조와 풀이 전략, 그리고 예시 답안의 뼈대를 차근차근 안내해보겠습니다.(가)에서 밑줄 친 두 가지 방안 중 하나를 고른 뒤 (나)~(마)를 모두 활용하여 자신이 선택한 입장을 정당화하시오(정당화에는 자신의 주장, 주장에 예상되는 반론, 이에 대한 재반론을 포함하되, 재반론에는 자신의 앞선 주장을 재기술하지 말 것). (1,000자±100자, 60점)기후변화는 전 지구적이며 비가역적인 재난으로, 산업화 이후 증가한 온실가스 배출이 주요 원인이다. 이산화탄소는 배출과 동시에 전 지구로 확산되며 국가·세대를 초월해 피해를 남긴다. 교토의정서는 선진국에 강제 감축 의무를 부과했으나 반발과 탈퇴가 있었고, 파리기후협약은 자율적 목표 설정 방식으로 합의를 이끌었으나 실제 감축 효과는 제한적이었다. 강제 규제와 자율 이행 모두 충분한 성과를 내지 못하면서, 어느 방안이 더 효과적인지 논쟁이 지속되고 있다.공공재는 비배제성 때문에 시장에서 공급되기 어렵고, 구성원은 비용을 지불하지 않아도 혜택을 누릴 수 있어 무임승차가 발생한다. 소수의 비협조는 문제가 되지 않지만 다수가 참여하지 않으면 공공재 공급은 실패한다. 따라서 공동체는 자발적 기부에 의존할 수 없으며, 구성원이 비용을 공동으로 부담하도록 강제하여 공공재를 제공해야 한다.공리주의는 행위의 정당성을 사회 전체의 이익 극대화에 두며, 밀은 그 중심에 개인의 자율성을 놓는다. 개인은 자신에게 최선의 선택을 스스로 판단할 수 있으므로, 자율적 결정이 개인의 이익을 높이고 사회 전체의 이익도 증진시킨다. 국가는 교육과 참여 기회를 통해 자율성을 조성해야 하며, 이러한 원리는 국제사회에서도 적용될 수 있다.생태주의는 자연을 모든 생명의 원천이자 미래 유산으로 바라보며, 이타적 생명애를 통해 비인간 존재까지 포용한다. 나오시마섬의 환경 재생, 에칸페르데의 재야생화는 주민들의 자발적 참여와 희생을 바탕으로 이루어진 성과이며, 이는 자연을 공동체로 인식하고 돌보는 태도에서 비롯된 것이다.코로나19 확산으로 여러 국가는 마스크 착용 의무화, 집합 금지, 강제 격리 등 강제 조치를 시행하였고, 이는 확산을 억제하는 데 효과적이었다. 우리나라는 마스크 구매 이력 전산화와 위반자 처벌 등을 통해 공익을 위한 기본권 제한을 적용하였으며, 이러한 정책은 공동체 보호를 위한 긴급한 조치로 제시된다.의 요구는 겉으로는 간단합니다.“(가)의 두 방안 중 하나를 선택하여 (나)~(마)를 모두 활용해 자신의 입장을 정당화하라. 이때 주장-반론-재반론을 모두 포함하라.”이를 구조로 정리해보면 다음과 같습니다.학생 입장에서 가장 많이 놓치는 부분이 ③과 ④입니다. 인하대는 “반론과 재반론을 별개의 단계로 설계할 수 있는가”를 통해 논리적 사고의 깊이를 보려 한다고 이해하시면 좋겠습니다.이 다섯 제시문을 기능적으로 보면, 다음처럼 나눌 수 있습니다.이 틀을 머릿속에 그린 다음, 자신의 선택에 맞게 지문을 배치하는 것이 첫 단계입니다. 인하대 논술은 단순한 찬반 에세이가 아니라 ‘논증 설계도’를 평가하는 시험입니다. 따라서 글을 쓸 때는 다음 세 가지를 꼭 점검해야 합니다.첫째, 입장 선택을 선명하게 할 것처음 문단에서 “강제 규제가 더 적합하다” 혹은 “자율적 이행이 더 효과적이다”처럼, 자신의 선택을 분명히 밝혀야 합니다. 이때 <가>의 문제의식, 즉 기후위기의 전 지구적·비가역적 성격을 한두 문장으로 정리해주면 좋습니다.둘째, 지문을 ‘근거-반론-재반론’으로 배치할 것지문을 많이 인용하는 것이 중요한 게 아니라 ‘어떤 지문을 어디에 쓸지’ 결정하는 능력이 중요합니다. 예를 들어, 강제 규제를 선택했다고 가정해보겠습니다.이 정도의 큰 그림을 잡고 나서 문장을 써 내려가면, 지문 활용이 자연스럽게 이루어집니다.셋째, 반론과 재반론을 ‘다른 말’로 쓸 것문항은 재반론에서 앞선 주장을 그대로 되풀이하지 말라고 명시합니다. 많은 학생이 이 부분에서 감점을 당합니다. 좋은 재반론은 다음과 같은 흐름을 갖습니다.예를 들어, 자율성과 자발적 참여가 소규모 지역 환경 프로젝트에서는 충분히 유효하지만, 국가 간 이해가 첨예하게 갈리는 기후변화 문제에서는 무임승차 유인이 너무 크기 때문에, 강제적 국제 규범 없이는 필요한 속도의 감축을 이끌어내기 어렵다는 식으로 전개할 수 있지요.인하대 논술을 준비하는 여러분도 이번 기출을 통해 ‘기후위기’라는 시대적 쟁점을 단순한 상식 차원이 아니라 공공재 이론, 공리주의, 생태주의, 방역 정책이라는 여러 관점 속에서 다시 생각해보시면 좋겠습니다. 그 과정에서 논술 실력은 물론 스스로 어떤 사회를 옳다고 믿는지에 대한 여러분 나름의 기준도 함께 단단해질 것입니다.이 정도 구조를 머릿속에 넣고 글을 쓰면, 문장 표현이 다소 아쉬워도 “문제 요구를 이해하고 있는가, 지문을 기능적으로 활용할 수 있는가”라는 핵심 기준에서 높은 평가를 받을 수 있습니다.