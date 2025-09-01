household name은 비유적으로 모든 가정에서 다 아는 이름, 즉 ‘누구나 아는 유명인, 잘 알려진 브랜드’를 의미합니다. 예를 들어 한국의 household names는 삼성, 현대, LG 등이 있지요.

Jollibee Foods, a household name in Southeast Asia’s food market, has been named the preferred buyer of Norang Tongdak, a South Korean fried chicken brand.



The deal comes as Korean spicy and sweet flavors continue to attract global palates amid the growing popularity of Korean culture and content.



Korean-style fried chicken was ranked the most favorite Korean food among foreign respondents in a 2023 survey conducted by South Korea’s agricultural ministry, followed by Ramen and Kimchi, a traditional Korean dish.



It marked its fourth consecutive year that fried chicken topped the list since the survey began in 2020.



In 2024, the Philippines-based food chain operator acquired South Korea’s homegrown brand Compose Coffee for 370 billion won in partnership with Seoul-based Elevation Equity Partners.

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

동남아시아 대표 외식 기업 졸리비푸즈(Jollibee Foods)가 한국 치킨 프랜차이즈 노랑통닭의 우선협상대상자로 선정됐다. 이번 거래는 전 세계적으로 한국 문화와 콘텐츠의 인기가 높아지고, 한국 특유의 매콤달콤한 맛이 세계인의 입맛을 사로잡는 가운데 성사됐다.2023년 한국 농림축산식품부 조사에 따르면 외국인 응답자들이 가장 선호하는 한식은 프라이드치킨이고, 라면과 김치가 그 뒤를 이었다. 2020년 해당 조사가 시작된 이후 프라이드치킨이 4년 연속 1위를 차지했다.필리핀에 본사를 둔 외식 기업 졸리비푸즈는 2024년 서울 소재 사모펀드 운용사 엘리베이션 에쿼티 파트너스와 손잡고 국내 브랜드 컴포즈커피를 3700억 원에 인수한 바 있다.졸리비(Jollibee)는 필리핀뿐 아니라 인도네시아, 태국 등 동남아시아 지역에서 가장 인기 있는 패스트푸드(fast food) 브랜드입니다. 2024년 한국 컴포즈커피를 인수하며 한국 시장에 진출해 현재 17개 나라에서 사업을 전개하고 있습니다. 최근에는 한국 치킨 브랜드 노랑통닭 인수를 위한 우선협상대상자로 선정되었다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘잘 알려진 브랜드’라는 의미로 household name이라는 표현이 쓰였습니다. Household는 house(집)와 hold(소속)의 합성어로 한집에 속한 사람들, 즉 가구(家口)를 의미합니다.그렇다면 household name을 문자 그대로 한 가구의 이름이라고 해석한다면 뭔가 어색하지요? 이 표현은 비유적으로 모든 가정에서 다 아는 이름, 즉 ‘누구나 아는 유명인, 잘 알려진 브랜드’를 의미합니다. 예를 들어 한국의 household names는 삼성·현대·LG 등이 있고, 대중문화에서는 방탄소년단(BTS), 블랙핑크(Blackpink) 등이 있지요. Samsung, Hyundai and LG are household names in South Korea(삼성·현대·LG는 한국에서 누구나 다 아는 대표적 기업이다). household brand로 써도 같은 의미입니다.Household를 ‘가구’라는 의미로 사용해 TV, 냉장고, 세탁기 같은 가전제품을 ‘household appliances’라고 표현합니다. 주방, 욕실용품 같은 가정용품을 ‘household goods’라고 하고요. The company became the first home appliance brand to launch rental services in Taiwan(그 회사는 대만에서 최초로 렌털 서비스를 선보인 가전 브랜드가 됐다).경제용어로 household는 살림살이나 경제 상태를 뜻하는 가계(家計)를 의미합니다. During the campaign, President Lee Jae Myung pledged a supplementary budget to support the nation’s households and small businesses(이재명 대통령은 선거운동 기간에 국민 가계와 소상공인을 지원하기 위해 추가경정예산*을 편성하겠다고 공약했다).