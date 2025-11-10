‘Impromptu’라는 단어는 라틴어 표현 in promptu에서 유래했습니다. in(~안에) promptus(준비됨)이 합쳐져 ‘즉시 할 수 있는’이라는 의미가 되었습니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽부터)와 정의선 현대자동차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장이 지난달 30일 서울 삼성동 깐부치킨 매장에서 맥주잔을 들고 건배하고 있다. 뉴스1

It began with a toast of beer and fried chicken at a modest Seoul eatery, followed by compliments and gift exchanges.



What unfolded was less a corporate summit than a lively show of friendship among three of the world’s powerful business leaders - Nvidia Corp. CEO Jensen Huang, Samsung Electronics Chairman Lee Jae-yong and Hyundai Motor Group Chairman Chung Eui-sun.



The fried chicken-and-beer pub was chosen by Nvidia after Jensen Huang suggested an impromptu, informal meet-up for conversation.



The evening began shortly after Huang landed at Incheon Airport, his first visit to South Korea in 15 years.



“I do have strong confidence in Samsung’s technology,” Huang told reporters. Huang presented Lee and Chung with personal gifts, notably bottles of 25-year-old Hakushu whisky valued at about 6 million won each.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

서울의 소박한 식당에서 맥주와 치킨으로 건배를 나눈 것으로 시작된 이 만남은 칭찬과 선물 교환으로 이어졌다.그 자리는 기업 간 회담이라기보다 세계에서 가장 영향력 있는 3명의 기업인인 엔비디아 CEO 젠슨 황, 삼성전자 이재용 회장, 현대자동차그룹 정의선 회장이 활기찬 우정을 나눈 모습이었다.치킨과 맥주를 파는 이 식당은 젠슨 황이 즉흥적으로 격식 없는 대화를 제안하면서 엔비디아 측이 선택한 장소였다.이 저녁 자리는 황이 15년 만의 한국 방문인 인천공항에 도착한 직후 마련되었다.“저는 삼성의 기술력을 매우 신뢰합니다. ” 황은 취재진에게 이렇게 말하며, 이 회장과 정 회장에게 개인적인 선물을 전달했는데, 특히 병당 약 600만 원 상당의 25년산 하쿠슈 위스키가 눈길을 끌었다.올해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의는 아시아·태평양 지역 국가의 대통령을 비롯한 각국 정상과 주요 경제인이 참석한 중요한 국제행사였습니다. 특히 눈길을 끈 장면은 슈퍼컴퓨터와 인공지능에 필수적인 그래픽 칩 분야의 세계 최대 기업 엔비디아의 대표 젠슨 황이 삼성전자와 현대자동차의 회장을 만나 서울의 치킨집에서 치킨과 맥주를 함께하며 한국식 ‘치맥 회동’을 가진 일이었습니다. 이 모임은 사전에 계획한 것이 아니라 황 대표의 즉석 제안으로 공개된 장소에서 이뤄졌다는 점에서 더 큰 관심을 끌었습니다.예문 중간에 ‘즉석에서 이뤄진’이라는 의미로 impromptu라는 단어가 쓰였습니다. 사전에 계획하거나 준비하지 않고 한다는 의미의 형용사로 an impromptu speech(즉석에서 한 연설), an impromptu party(즉석에서 열린 파티) 등에서 쓰이는 표현입니다.As soon as we heard he won the golf tournament, we threw an impromptu party to celebrate his victory(그가 골프 대회에서 우승했다는 소식을 듣자마자, 우리는 그의 승리를 축하하기 위해 즉석 파티를 열었다).‘Impromptu’라는 단어는 라틴어 표현 in promptu에서 유래했습니다. in(~안에) promptus(준비됨)가 합쳐져 ‘즉시 할 수 있는’이라는 의미가 되었습니다. ‘즉각적인, 신속한’ ‘촉발하다, 자극하다’라는 의미를 가진 prompt 역시 라틴어 promptus에서 파생된 단어랍니다.in promptu는 프랑스에 차용되면서 접두사 in이 im으로 바뀌어 impromptu로 변형된 후 영어에서도 그대로 사용되었습니다. 라틴어에서 in은 ‘부정 또는 반대(not)’와 ‘내부(inside)’라는 두 가지 의미를 지니며, 프랑스어에서는 발음하기 쉽게 im으로 변형된 경우가 많습니다. 예를 들어, ‘불가능한’이라는 의미의 impossible 역시 라틴어 in possible에서 유래한 것으로, inpossible보다 impossible이 발음하기 더 자연스럽기 때문입니다.