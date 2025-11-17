hustle and bustle은 ‘시끌벅적, 부산함’이란 뜻입니다. bustle은 동사로 ‘북적거리다’는 의미입니다. hustle은 동사로 ‘서두르다’ ‘거칠게 밀다’는 의미를 가지고 있습니다.

연합뉴스

Seoul bustled with Chinese group tourists on the first day of visa-free entry for Chinese group tourists. They lined up to enter the Lotte Duty Free shop in central Seoul.



“I’ve always followed Korean beauty brands, so coming here is a must,” said Lin Che, a 37-year-old first-time visitor, after stops at Myeongdong and Gyeongbok Palace.



The hustle and bustle of Chinese tourists comes as the Korean government has allowed visa-free entry for tour groups from China from Sept. 29 through June 2026.



“We expect more than 10,000 Chinese group tourists to visit our stores in Seoul, Busan and Jeju next month,” said a Lotte Duty Free executive.



Industry estimates suggest as many as 1 million Chinese tourists could visit Korea by June next year under the new visa-free program. Retailers see this as the first real tailwind for inbound tourism in years.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

중국 단체 관광객의 무비자 입국 첫날, 서울은 활기로 가득 찼다. 서울 명동에 위치한 롯데면세점 앞에는 입장을 기다리는 중국인 관광객의 긴 줄이 이어졌다.“평소 한국 뷰티 브랜드를 즐겨 봐왔기 때문에 꼭 와보고 싶었다”고 처음으로 한국을 방문한 37세 린체 씨는 말했다. 먼저 명동과 경복궁을 둘러본 뒤 면세점에 들른 것이다.중국 관광객의 급격한 증가는 한국 정부가 9월 29일부터 2026년 6월까지 중국 단체 관광객에 대한 무비자 입국을 허용한 데 따른 것이다.롯데면세점 관계자는 “다음 달에는 서울, 부산, 제주에 위치한 매장에 1만 명 이상의 중국 단체 관광객이 방문할 것으로 기대한다”고 밝혔다.업계 추산에 따르면, 이번 무비자 프로그램을 통해 내년 6월까지 최대 100만 명의 중국 관광객이 한국을 찾을 것으로 전망된다. 방한 관광객 증가에 힘입어 소매업계는 수년 만에 호황을 맞을 것으로 기대하고 있다.중국인 관광객은 한국을 방문하는 외국인 중 가장 큰 비중을 차지해 중국인 단체 관광객에 대한 무비자 방문 허용이 국내 여행·유통업계 전반의 활성화로 이어질 것으로 기대되고 있습니다. 무비자 여행이 허용된 첫날 중국인 관광객이 서울 명동과 경복궁 등 대표적 관광지를 방문하고 면세점에서 평소 관심 있었던 한국 화장품과 건강식품 등을 대거 구매하며 소매업계와 오랜 침체를 딛고 모처럼 호황을 맞이했다는 기사의 일부입니다.예문 중간에 ‘시끌벅적, 부산함’의 의미로 hustle and bustle이라는 표현이 쓰였습니다. ‘법석, 혼잡’ ‘의미의 hustle과 ‘북적거림’을 의미하는 bustle이 함께 쓰여 단순히 혼잡하다는 뜻을 넘어, 관광객들이 활발하게 쇼핑하고 이동하는 생동감을 강조했습니다. He felt overwhelmed by the hustle and bustle of a big city after living in a small town for years(여러 해 동안 작은 마을에서 살아온 그는 대도시의 혼잡함에 압도되었다).예문 첫 번째 문장에서 bustle은 동사로 ‘북적거리다’를 의미합니다. Chris bustled around in the kitchen(크리스는 부엌에서 바삐 움직였다). hustle은 동사로 ‘서두르다’ ‘거칠게 밀다’라는 뜻을 가지고 있습니다. Amy hustled through the crowded street to get to work on time(에이미는 제시간에 출근하기 위해 붐비는 거리를 재빠르게 헤쳐나갔다).예문 아랫부분에 ‘호재’라는 의미로 tailwind라는 표현이 쓰였습니다. tail(꼬리)과 wind(바람)를 합쳐서 만든 합성어로, 직역하면 ‘꼬리 쪽으로 부는 바람’이라는 의미입니다. 날아가는 새나 비행기의 꼬리 쪽으로 바람이 분다면 좀 더 빠르게 가는 데 도움이 되겠지요. 비유적으로 ‘순풍, 호재’라는 의미로 쓰인답니다.