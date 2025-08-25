생각하기와 글쓰기



2025학년도 대입 수시 분석

의약학계열 쏠림 이어질 듯

내신 최상위권인 1.0등급 학생들이 대입 수시에서 모두 의약학계열 학과로 진학한 것으로 분석됐다.17일 종로학원이 2025학년도 수시전형 내신 합격선(특별전형을 제외한 상위 70%)을 공개한 176개 대학 자연계열 학과 6703곳을 분석한 결과, 6개 의약학계열 학과가 등록자의 내신 합격선을 1.0등급으로 발표했다. 등록생 전원이 내신 1.0등급을 맞아야 가능한 수치다.해당 학과와 전형은 △가톨릭대 지역균형 의예과 △경희대 지역균형 의예과 △건양대 일반학생(면접) 의학과 △순천향대 교과우수자 의예과 △대전대 혜화인재 한의예과 △덕성여대 학생부 100% 약학과 등이다. 2024학년도에도 내신 합격선이 1.0등급인 학과는 모두 의약학계열이었다. 2년 연속 내신 최상위권 학생들의 쏠림 현상이 의약학계열에 집중된 셈이다.내신 합격선이 내려갈수록 의약학계열 비율은 낮아지고, 자연계 일반학과 비율은 높아졌다. 2025학년도 기준 합격선이 1.1등급까지인 학과는 22곳으로, 이 가운데 의약학계열은 95.2%를 차지했다. 세부적으로는 의대가 85.6%로 가장 많았고, 약대(7.4%) 치대(2.2%) 순이었다. 자연계 일반학과는 4.8%에 불과했다.합격선을 1.2등급으로 확대하면 의약학계열 비율은 87.0%로 낮아졌다. 일반 자연계 학과는 13.0%로 높아졌다. 전공별로는 의대 67.2%, 약대 7.7%, 한의대 5.6%, 치대 3.7%, 수의대 2.9% 순이다. 합격선이 1.3등급까지 내려가면 의약학계열 비율은 66.3%로 낮아지고, 일반 자연계 학과는 33.7%로 높아졌다.임성호 종로학원 대표는 “2025학년도 의대 증원으로 내신 1.4~1.5등급 학생도 자연계 일반학과보다 의학계열을 선호하는 경향이 있다”며 “모집정원이 축소된 2026학년도에는 내신 최상위권 학생들이 의약학 계열 진학에 더 집중할 것”이라고 말했다.이미경 한국경제신문 기자