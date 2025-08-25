[숫자로 읽는 교육·경제] ETF 투자 열풍…주식 거래 절반 몰려

생각하기와 글쓰기



이달 ETF 거래대금 53.7조

전체의 48.6% 차지해

운용사들 유치 경쟁 치열

NIE 포인트

국내 유가증권시장 거래대금 가운데 상장지수펀드(ETF)가 차지하는 비중이 절반에 달하는 것으로 나타났다. 다양한 국가와 산업, 테마에 분산 투자하는 ETF에 개인 자금이 몰리며 시장이 급성장하고 있다는 분석이 나온다.한국거래소에 따르면 이달 들어 지난 14일까지(10거래일) ETF 거래대금은 총 53조6767억원으로, 전체 유가증권시장 거래대금(110조5456억원)의 48.6%를 차지했다. 지난해 32.4%였던 ETF 비중이 올해 6월 34.5%, 지난달 42.3%로 커진 데 이어 이달 들어 절반에 육박한 것이다.대선 이후 주식시장이 활황을 보이는 가운데 개인 자금이 ETF를 통해 국내 증시로 유입되고 있다는 분석이 많다. 지난해 3조4810억원이던 하루 평균 ETF 거래대금은 올 6월 5조2518억원, 지난달 5조4841억원으로 증가했다. 올 들어 18일까지 개인투자자의 ETF 매수 대금은 206조4589억원으로, 지난해 같은 기간보다 24조2056억원 증가했다.이준용 미래에셋자산운용 부회장은 “글로벌 증시가 사상 최고치를 넘어서면서 투자에 대한 관심이 높아지고 있지만 종목이나 업종 선택에 어려움을 겪는 투자자도 많다”며 “ETF를 통해 S&P500·코스피지수 등 시장 전체와 인공지능(AI)·방산 등 모든 산업에 분산 투자할 수 있는 점이 부각되고 있다”고 말했다.이달 증시 거래대금 최상위는 ‘KODEX 레버리지’(5조6651억원), ‘KODEX 200’(4조5129억원), ‘TIGER 미국S&P500’(2조825억원), ‘SOL 조선TOP3플러스’(1조5001억원) 등 다양한 국가 및 산업에 투자하는 ETF가 휩쓸었다.ETF 시장으로 뭉칫돈이 향하면서 질 좋은 상품을 개발하기 위한 금융회사 간 경쟁도 치열해졌다. 2022년 말 666개이던 국내 ETF는 작년 말 935개, 지난달 말 1006개로 급증했다. ETF 상품이 1000개를 넘는 국가는 한국 외에 미국(4228개), 캐나다(1365개), 중국(1196개)밖에 없다. 운용업계 관계자는 “투자자 마음을 사려는 운용사들의 상품 출시 경쟁이 그 어느 때보다 치열하다”며 “ETF 시장이 전성기를 맞고 있다”고 말했다.ETF가 국내 금융그룹의 핵심 경쟁 상품이 된 것은 기존 펀드나 보험상품과 달리 ‘KODEX’(삼성), ‘TIGER’(미래에셋), ‘PLUS’(한화), ‘RISE’(KB) 등 브랜드가 개인투자자에게 각인되는 상품이어서다. 국내 주식투자자가 1500만 명에 육박하고 정부가 증시 활성화 정책을 강하게 추진하는 상황에서 ETF 거래대금이 전체의 절반을 차지하면서 리테일 자금을 끌어오기 위한 ‘앵커 상품’이 됐다는 얘기다.박한신·나수지 한국경제신문 기자1. ‘ETF 혁명’이란 말이 있다. 무슨 뜻일까?2. ETF의 종류에 대해 알아보자.3. ‘분산투자’가 왜 중요한지 탐구해보자.