[숫자로 읽는 교육·경제] 글로벌 IB "한국 비중 줄여라"…증세 경고

생각하기와 글쓰기



JP모간, 씨티 등 세제 개편안 비판

"대주주 기준 강화로 증시에 찬물"

NIE 포인트

외국계 투자은행(IB)이 정부의 세제 개편안을 일제히 비판하고 나섰다. 징벌적 상속세율 논의는 시작도 못 한 데다 대주주와 배당소득 분리과세 기준까지 크게 강화해 급등세를 타던 국내 증시에 찬물을 끼얹었다는 것이다. 세제 개편안 수정 없이는 ‘코스피지수 5000’은 실현 불가능한 목표라는 지적이 끊이지 않고 있다.4일 증권업계에 따르면 씨티은행은 최근 글로벌 자산 배분 계획에서 아시아 신흥국 투자 의견을 ‘비중 확대’(-1.0~1.0의 구간 중 0.5)에서 ‘중립’으로 축소했다. 아시아 신흥국 비중을 줄인 이유로 ‘한국의 세제 개편안’을 꼽았다.씨티은행은 “한국의 세제 개편안은 기업 가치를 끌어올리려던 정부의 그동안 노력과 180도 대치되는 내용”이라며 “정부의 증시 부양 정책이 최근 코스피지수 상승을 견인해온 만큼 이번 개편안이 지수 추가 하락을 부추길 것”이라고 꼬집었다.정부는 이번 세제 개편안을 통해 주식 양도소득세를 내는 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하기로 했다. 3억원 이상 금융소득에 매기는 배당소득 분리과세율은 25%에서 35%로 높였다. 증권거래세도 0.15%에서 0.2%로 인상할 계획이다.새 정부는 출범 초기부터 “부동산에 쏠린 가계 자금을 주식시장으로 옮기겠다”고 공언했다. 기업의 투자자금과 국민의 노후 자금을 마련할 방안이라고 했다. 정작 지난달 31일 정부가 내놓은 세제 개편안은 이를 정면으로 역행하는 조치라는 게 대다수 주식 투자자의 주장이다. 양도차익과 임대소득에 대한 세금 공제율이 높은 부동산과 달리 주식엔 증세 기조가 뚜렷하다는 점에서다.홍콩계 IB인 CLSA도 전날 “이런, 증세라니(Yikes, tax hikes)”라는 제목의 보고서에서 “채찍만 있고 당근은 없다”고 혹평했다. 부동산시장에 쏠린 자금을 증시로 돌리기엔 역부족이라는 비판이다. CLSA는 “실망스러운 정책 때문에 금융·지주사 관련주를 중심으로 차익 실현 매물이 쏟아질 것”이라며 “배당소득세 분리과세와 상속세 인하가 병행돼야 증시가 재평가받을 것”이라고 강조했다.JP모간은 “한국 증시가 추가 상승하려면 ‘더 많은 연료’가 필요하다”며 “세제 개편안에 대한 긍정적 소식이 들리거나 상장사 실적이 증가해야 한다”고 지적했다.심성미 한국경제신문 기자1. 대주주 양도세, 배당소득 분리과세가 무엇을 뜻하는지 알아보자.2. 증세를 하면서 경기나 주식시장을 살릴 수 있을까?3. 여권이 이렇게 무리하게 추진하려는 이유가 뭔지 토론해보자.