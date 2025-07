총이 없었던 시대에는 활을 가장 잘 다루는 사람이 최고의 전사로 여겨졌습니다. 활에서 유래한 arch라는 단어는 어떤 분야에서 ‘가장 뛰어난’ 또는 ‘최고 위치에 있는 존재’를 강조할 때 사용됩니다.

KPop Demon Hunters, an animated musical fantasy film on Netflix, has been a smash for Netflix since its June 20 release, globally. Its OST songs beat real-life K-pop groups.



Your Idol, a song by a boy band in the film Saja Boys, claimed the No. 1 spot on Spotify’s Daily Top Songs chart in the US on Friday.



This makes them the highest-charting K-pop group in US Spotify history, surpassing Korean boy band sensation BTS, whose song Dynamite peaked at No. 3 during its record-breaking run in 2020.



Set in a world where a chart-topping girl group, Huntr/x, defends humanity against Saja Boys, demons in disguise, KPop Demon Hunters follows the dual narrative of the female superstar band and their archenemies, Saja Boys - later revealed to hail from the underworld.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

넷플릭스에서 공개된 애니메이션 뮤지컬 판타지 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 6월 20일 공개 이후 단 2주 만에 넷플릭스에서 대히트를 치면서 영화에 삽입된 OST 또한 실제 K-팝 그룹들을 뛰어넘는 인기를 얻고 있다.극 중 보이밴드인 사자 보이즈의 곡 ‘Your Idol’은 금요일 미국 스포티파이 데일리 톱 송 차트 1위를 기록하며 미국 스포티파이 역사상 가장 높은 순위를 기록한 K-팝 그룹이 되었다. 이는 2020년 기록적 흥행을 기록하며 3위까지 오른 한국 보이밴드 BTS의 히트곡 ‘다이너마이트’를 넘어선 성과다.이 작품은 음악 차트 정상에 오른 걸그룹 헌트릭스가 인간으로 위장한 악마 집단 사자 보이즈로부터 인류를 지킨다는 세계관을 배경으로, 여성 슈퍼스타 그룹과 그들의 숙적 사자 보이즈의 이중 서사를 따라 전개된다. 이후 사자 보이즈가 지하 세계 출신의 존재임이 밝혀진다.가상의 K-팝 아이돌 그룹을 주인공으로 한 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계적 인기를 끌고 있습니다. 넷플릭스 영화 부문에서 1위를 차지한 데 이어 애니메이션 속 아이돌이 부른 노래들까지 글로벌 음원 차트에서 상위권을 기록하며 지금까지 실제 K-팝 가수들이 세운 기록을 넘어섰다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 최대의 경쟁 상대, 숙적이라는 의미로 ‘archenemies’라는 표현이 쓰였습니다. enemy는 이미 적, 경쟁자라는 의미인데 왜 arch라는 접두사를 사용했을까요?우리가 일상에서 자주 접하는 arch라는 단어는 반원처럼 둥글게 휘어진 구조를 의미합니다. 반원 모양의 다리, 천장, 기둥을 아치형 건물이라고 하지요. ‘활(bow)’을 뜻하는 라틴어 arcus에서 유래했는데, 활의 휘어진 모양이 반원을 떠올리게 하기 때문입니다. 실제로 ‘활쏘기’는 영어로 archery라고 합니다.총이 없던 시대에는 활을 가장 잘 다루는 사람이 최고의 전사로 여겨졌습니다. 활에서 유래한 arch라는 단어는 어떤 분야에서 ‘가장 뛰어난’ 또는 ‘최고 위치에 있는 존재’를 강조할 때 사용합니다. 따라서 enemy나 rival 앞에 붙으면 단순한 적이 아니라 가장 위협적인 적이라는 의미지요. Samsung Electronics unveiled its new Galaxy Book5 Pro to compete with archrival Apple’s MacBook series(삼성전자는 신형 갤럭시 북5 프로를 공개하며, 최대 경쟁자인 애플의 맥북(MacBook) 시리즈와 정면 승부에 나섰다).비슷한 예로 bishop(주교)는 가톨릭이나 성공회에서 일정 지역의 교회를 감독하는 고위 성직자를 의미하지만 archbishop(대주교)은 여러 주교를 지휘하는 가장 높은 지위의 성직자를 의미하지요. 접미사로 쓰일 때도 arch는 ‘통치자’라는 의미입니다. monarch(군주), 집안의 남자 가장(patriarch), 여자 가장(matriarch)이라는 단어에 쓰인답니다.