homegrown은 home (집)과 grown(자란)이 결합된 말로 ‘집에서 키운’ ‘국내산’ 또는 ‘자체적으로 개발한’ 이라는 의미입니다. 비유적 의미로 국내에서 개발한 기술, 문화 등에 사용하고 있습니다.

한경DB

Competition in South Korea’s coffee market is intensifying with the rise of fast-growing local brands such as Mega Coffee and Compose Coffee, which feature more affordable options than global big names like Starbucks and The Coffee Bean & Tea Leaf.



Mega and Compose, respectively the country’s second- and third-largest coffee chains by the number of outlets, have aggressively increased their outlets over the past several years amid the pandemic and high inflation.



The Korean coffee market has been saturated for years with a surging number of cafes. As of the end of 2022, around 99,000 cafes and beverage shops were in operation. A a total of 11,450 cafes across the country closed in the first 11 months of last year, exceeding the figure for all of 2022.



As competition in the local market heats up, homegrown coffee franchises seek global expansion.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

메가커피와 컴포즈커피 등 빠르게 성장하는 국내 브랜드들이 등장하면서 한국의 커피 시장 경쟁이 치열해지고 있다. 이들 브랜드는 스타벅스, 커피빈 등 글로벌 대형 브랜드보다 더 저렴한 가격대를 내세우며 한국 시장의 강자로 떠오르고 있다.매장 수 기준으로 각각 국내 2위와 3위 커피 체인인 메가커피와 컴포즈커피는 팬데믹과 고물가 속에서도 지난 몇 년간 공격적으로 매장 수를 늘려왔다.카페 수가 계속 급증하면서 한국 커피 시장은 수년간 포화 상태다. 2022년 말 기준으로 전국에 약 9만9000개의 카페 및 음료 매장이 운영 중이고, 2023년 1월부터 11월까지 총 1만1450개의 카페가 문을 닫아 2022년 전체 폐업 수를 넘어섰다.국내 시장 내 경쟁이 격화되면서, 토종 커피 프랜차이즈들은 해외 진출을 모색하고 있다.한국은 세계에서 1인당 커피 소비량이 매우 높은 국가 중 하나입니다. 시장 조사 기관 유로모니터 인터내셔널에 따르면, 2023년 기준 한국인 1인당 연간 커피 소비량은 400잔 이상으로 전 세계 평균인 152.7잔의 두 배가 훌쩍 넘습니다.지난 수년간 커피 전문점 수가 급증해 시장이 포화됐다는 우려가 제기되고 있지만, 여전히 해외 유명 커피 브랜드들의 한국 진출은 이어지고 있습니다. 국내 시장에서 경쟁이 치열하면서 합리적 가격을 앞세운 국내 브랜드들이 해외 시장으로 눈을 돌리고 있다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘토종의’라는 의미로 homegrown이라는 단어가 쓰였습니다. home(집)과 grown(자란)이 결합된 말로, ‘집에서 키운’ ‘국내산’ 또는 ‘자체적으로 개발한’이라는 의미입니다. homegrown tomatoes 등과 같이 예전에는 주로 농작물에 이 단어를 사용했지만, 요즘에는 비유적 의미로 국내에서 개발한 기술, 문화 등에도 사용하고 있습니다. The KF-21 is a joint project to develop a next-generation supersonic fighter plane using Korean homegrown technology for key components(KF-21은 한국이 자체적으로 개발한 핵심 부품을 이용해 차세대 초음속 전투기를 개발하는 공동 프로젝트다).얼마 전 ‘어쩌면 해피엔딩(Maybe Happy Ending)’이 공연계의 아카데미상으로 불리는 미국 토니상에서 최고 영예인 작품상을 포함해 6개 부문을 수상했습니다. 한국 창작 뮤지컬이 토니상을 거머쥔 것은 이번이 처음이라는 말을 homegrown을 사용해 아래와 같이 표현할 수 있습니다. For a homegrown South Korean musical to accomplish this - without a known film intellectual property, a celebrity cast or English-language origins - is unprecedented(순수 창작 한국 뮤지컬이 유명 영화에 기반하지 않고, 유명 배우 캐스팅이나 영어 원작 없이 이런 성과를 거둔 것은 전례 없는 일이다).