성공 가능성이 낮은 시도라는 의미로 ‘a long shot’이라는 표현이 사용되었습니다. Shot은 ‘총성’, ‘발사’의 의미로 a long shot은 멀리서 총을 쏘거나 공을 던질 때처럼 목표에 도달할 가능성이 낮은 상황을 묘사할 때 쓰입니다.

AP연합뉴스

South Korea, Japan and other countries want to partner with the US in a $44 billion natural gas pipeline project in Alaska, President Donald Trump said, claiming they would invest “trillions of dollars each.”



While the Korean government said Seoul is closely looking at the project for cooperation, Korea’s energy firms are skeptical about their participation, citing the costs and logistical hurdles.



The Alaska LNG project involves constructing a a nearly 1,300-kilometer pipeline from fields in Alaska’s vast North Slope to its southern port in Nikiski. Because of its high costs and the time required for construction, Alaska LNG has been viewed as a long shot within the industry.



For years, major energy companies and officials in Korea and Japan rebuffed requests from Alaskan delegations to participate, stalling the project’s decades-long progress.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

도널드 트럼프 미국 대통령은 한국과 일본 등 여러 나라가 440억 달러 규모의 알래스카 천연가스 배관 건설 사업에 각각 “수조 달러씩 투자할 것”이라고 밝혔다.한국 정부는 해당 사업에 대한 협력을 검토하고 있다고 말했지만, 국내 에너지 기업들은 막대한 비용과 물류상의 난관 등을 이유로 참여에 신중한 입장을 보이고 있다.알래스카 액화천연가스(LNG) 사업은 알래스카 북부의 노스슬로프 가스전에서 남부 니키스키 항구까지 약 1300km 길이 가스관을 건설하는 사업이다. 높은 비용과 긴 공사 기간으로 업계에서는 오랫동안 실현 가능성이 낮은 프로젝트로 평가돼왔다.수년 동안 알래스카 측은 한국과 일본의 참여를 요청해왔지만, 양국의 주요 에너지 기업들과 관계자들은 이를 계속해서 고사하고 있어 수십 년째 진전을 이루지 못하고 있다.북극과 인접한 알래스카는 미국의 49번째 주로, 풍부한 천연자원을 보유한 지역으로 잘 알려져 있습니다. 특히 천연가스 매장량이 풍부해 향후 개발 가능성이 큰 지역으로 꼽히고 있지만 아직은 대규모 개발이 이루어지지 않았습니다. 이는 연중 대부분이 영하의 기온을 유지하는 혹독한 기후, 주요 수입국이 위치한 아시아와의 먼 거리로 인한 물류 운송 제약, 그리고 막대한 비용과 시간이 소요되는 인프라 구축 문제 등이 복합적으로 작용하기 때문입니다.트럼프 대통령이 다시 취임한 이후, 알래스카의 석유 및 천연가스 생산을 획기적으로 확대하겠다는 계획을 발표하며, 한국·일본·대만 등 주요 우방국에 천연가스 개발 사업에 대한 투자를 제안하고 있습니다. 그러나 국내 에너지 기업들은 높은 비용 부담과 사업 실현 가능성에 대한 우려 등으로 인해 신중한 태도를 유지하고 있다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 성공 가능성이 낮은 시도라는 의미로 ‘a long shot’이라는 표현을 사용했습니다. Shot은 ‘총성’, ‘발사’의 의미로 a long shot은 멀리서 총을 쏘거나 공을 던질 때처럼 목표에 도달할 가능성이 낮은 상황을 묘사할 때 쓰입니다. 멀리서 쏘면 목표물을 맞출 확률이 떨어지겠지요. 그래서 a long shot은 “해보긴 하겠지만 거의 안 될 거야” 같은 느낌을 전달합니다.Her dream of becoming an astronaut may seem like a long shot, but she is determined to make it come true(우주비행사가 되겠다는 그녀의 꿈은 무모해 보일 수 있지만, 그녀는 그것을 반드시 실현하겠다고 결심하고 있다).‘Shot’은 ‘시도’나 ‘도전’이라는 의미로도 자주 사용하는데, 대표적인 표현으로는 “Give it a shot”이 있습니다. 이는 ‘한번 시도해봐’ ‘해보는 거야’라는 뜻으로, 누군가에게 용기를 북돋아줄 때 자주 쓰입니다.