a break in the storm은 직역하면 ‘폭풍이 잠시 멈춘 상태’지만 어려운 상황 속에서 나타난 긍정적인 변화를 비유적으로 나타낼 때 사용됩니다.

The Korean Teachers’ Credit Union (KTCU), a retirement fund operator for South Korean teachers, has picked 10 local private equity firms to run blind pool funds, backed by a total commitment of 700 billion won, according to sources in the investment banking industry.



The selected PE firms include JKL Partners Inc., IMM Credit & Solutions Inc., Praxis Capital Partners Co., H&Q Korea Partners Co., Premier Partners LLC, Genesis Private Equity, Eum Private Equity, LB Investment Inc., Daol Private Equity Ltd. and Korea Corporate Governance Improvement Fund.



KTCU is expected to allocate between 40 billion won and 100 billion won per fund, depending on the outcome of final negotiations.



The latest commitment by the teachers’ retirement fund is expected to bring a measure of relief to the Korean private equity industry - a welcome break in the storm.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국 교직원을 위한 연금 운용 기관인 한국교직원공제회가 국내 사모펀드 운용사 10곳을 블라인드펀드 운용사로 선정하고, 총 7000억 원을 출자할 계획이라고 투자은행(IB) 업계 소식통이 전했다.선정된 사모펀드 운용사에는 JKL파트너스, IMM크레딧앤솔루션, 프랙시스캐피탈파트너스, H&Q코리아파트너스, 프리미어파트너스, 제네시스PE, 이음PE, LB인베스트먼트, 다올PE, 그리고 행동주의 사모펀드 KCGI가 포함됐다.KTCU는 최종 협상 결과에 따라 펀드별로 400억 원에서 최대 1000억 원까지 배정할 것으로 보인다.이번 교직원공제회의 출자 결정은 최근 침체된 국내 사모펀드 업계에 어느 정도 숨통을 틔워줄 것으로 기대된다. 마치 폭풍 속에서 잠시 찾아온 소강상태와도 같다.펀드(fund)란 어떤 목적을 위해 모은 자금, 기금을 의미합니다. 특히 투자와 관련된 펀드는 공모펀드(public offering fund)와 사모펀드(private equity fund)로 나뉩니다. 공모펀드는 50인 이상의 불특정 다수의 투자자를 대상으로 돈을 모아 주식이나 채권 등 금융상품에 투자하는 펀드로 일반 투자자에게 공개된 형태입니다.반면 사모펀드는 국민연금과 같은 기관 투자자나 고액 자산가 등 일부 투자자를 대상으로 비공개로 돈을 모아 투자하는 회사입니다. blind pool fund는 구체적인 투자처를 정하지 않고 자금을 모으는 형태의 펀드를 말합니다.최근 사모펀드에 대한 부정적 이미지를 가져오는 사건들이 있었지만, 교직원공제회가 10개 사모펀드에 자금을 출자함으로써 침체된 국내 사모펀드 시장에 긍정적 전환점을 가져왔다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘어려운 상황 속 숨돌릴 틈’이라는 의미로 a break in the storm이라는 표현이 사용되었습니다. 직역하면 ‘폭풍이 잠시 멈춘 상태’지만, 예문에 있는 a measure of relief처럼 어려운 상황 속에서 나타난 긍정적 변화를 비유적으로 나타낼 때 사용됩니다. The peace talks brought a brief break in the storm after years of conflict(수년간 이어진 갈등 끝에 열린 평화 협상은 잠시나마 폭풍이 걷힌 듯한 숨 돌릴 틈을 주었다).여기서 storm 대신 rain(비) 또는 weather(날씨)를 넣어도 같은 의미로 사용됩니다. For the startup, the new investment felt like a break in the weather(그 스타트업 회사에 이번 신규 투자는 긴 불확실성 속에서 찾아온 한 줄기 햇빛 같은 돌파구였다). 이렇게 a break in the storm은 단순한 날씨 표현이 아니라 힘든 상황 속에서 찾아온 전환점이나 희망적인 조짐을 비유적으로 나타내는 표현입니다.