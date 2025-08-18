septet은 숫자 7을 의미하는 라틴어 septerm과 '작은 집단, 그룹'을 의미하는 프랑스어 접미사 -ette가 결합한 septette에서 비롯된 말로, 영어에서 형태가 변해 지금의 septet이 되었습니다. 일반적으로 7명으로 구성된 그룹을 가리키는 의미로도 사용됩니다.

BTS is returning with a new album in spring 2026, followed by a full-scale world tour - their first since their 2022 anthology album Proof and the Yet to Come concert in Busan.



Members Jin, RM, V, Jimin, J-Hope, Jungkook and Suga made the announcement on Tuesday during a livestream on Weverse, an online fan platform operated by BTS management company HYBE.



It was the first time all seven have broadcast live together since September 2022.



“We’ll be releasing a new BTS album in the spring of next year. Starting in July, all seven of us will begin working closely together on new music,” the K-pop septet said in a statement.



“Since it will be a group album, it will reflect each member’s thoughts and ideas. We’re approaching the album with the same mindset we had when we first started.”

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

방탄소년단(BTS)이 2026년 봄 새 앨범으로 돌아온다. 이어 2022년 앤솔러지 앨범 Proof와 부산 콘서트 Yet to Come 이후 처음으로 멤버 모두가 참가하는 월드투어를 시작한다.BTS 멤버 진, RM, 뷔, 지민, 제이홉, 정국, 슈가는 소속사 하이브가 운영하는 온라인 팬 커뮤니티 위버스에서 화요일 라이브 방송을 통해 이 소식을 전했다.일곱 명이 모두 함께 라이브 방송을 진행한 것은 2022년 9월 이후 처음이다.BTS는 보도자료를 통해 “내년 봄 새 BTS 단체 앨범이 나올 예정이다. 7월부터 일곱 명 모두가 새 음악 작업을 위해 긴밀하게 함께할 것이다”고 밝혔다.이어 “이번 앨범은 그룹 앨범이기 때문에 각 멤버의 생각과 아이디어가 담길 것이다. 데뷔할 때의 마음가짐으로 앨범을 준비하고 있다”고 전했다.BTS 일곱 명 모두 군 복무를 마치고 완전체 활동을 재개할 수 있게 되었습니다. 내년 봄 라이브 앨범을 발표하고 4년 만에 BTS 그룹 첫 월드투어를 시작할 거라는 기사의 일부입니다.예문 아랫 부분에 ‘7인조 그룹’이라는 의미로 septet이라는 단어가 쓰였습니다. 얼핏 보면 9월을 의미하는 September와 비슷해 9명이라는 의미가 아닐까 하는 생각이 들 수 있습니다. 하지만 septet은 숫자 7을 의미하는 라틴어 septerm과 ‘작은 집단, 그룹’을 의미하는 프랑스어 접미사 -ette가 결합한 septette에서 비롯된 말로, 영어에서 형태가 변해 지금의 septet이 되었습니다.Septet은 7인조 음악 공연인 ‘7중주’라는 의미로 영어에 쓰이기 시작했지만, 현재는 일반적으로 7명으로 구성된 그룹을 가리키는 의미로도 사용됩니다.프랑스어 접미사 -ette는 그룹이라는 의미 외에도 ‘작다’는 의미를 나타내거나 ‘여성’을 나타낼 때 사용됩니다. 예를 들어 담배를 의미하는 cigarette는 cigar와 -ette가 합쳐진 단어입니다. Cigar는 일반적인 담배보다 더 두껍고 길지요. 또 다른 -ette가 쓰인 단어인 etiquette(에티켓)은 공식적인 규범은 아니지만, 주변 사람을 배려하는 작은 예절을 뜻합니다.같은 라틴어 septerm에서 유래한 September는 왜 7월이 아닌 9월을 의미하게 되었을까요? 고대 로마 달력은 1년을 10개월로 나누어 한 해의 시작을 3월로 정했습니다. 따라서 September는 그 해의 일곱 번째 달을 의미했습니다. 이후 기원전 46년 율리우스 카이사르가 이집트의 역법을 참고해 달력 체계를 개혁하면서 1년을 365일, 12개월로 계산하기 시작했습니다. 이 과정에서 1월과 2월이 추가되어 1월이 새해의 시작이 되었고 September는 아홉 번째 달이 됐습니다. 그러나 이름은 그대로 유지되어 오늘날까지도 9월을 영어로는 여전히 September라고 부른답니다.