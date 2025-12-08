‘대대적으로·대규모로’라는 의미로 in force라는 표현을 사용했습니다. ‘~안에’를 의미하는 전치사 in과 물리적 힘과 영향력, 집단을 의미하는 force를 결합한 형태로, 문자 그대로는 ‘힘 안에 있다’는 의미죠.

Squid Game has returned in force. Its second and third seasons landed at No. 2 and No. 3 on Netflix’s most-watched show list in the January-June period.



The two seasons, released in December 2024 and June 2025, drew 117 million and 72 million views, respectively.



Squid Game remains Netflix’s most-watched non-English series globally since its release in 2021.



Other Korean TV content also shone. The drama series When Life Gives You Tangerines garnered 35 million views, followed closely by The Trauma Code: Heroes on Call Season with 34 million views.



Thanks to the global rise of K-content, non-English titles account for more than one-third of all viewing on Netflix in the first half of this year.



Both Weak Hero: Class 1 (22 million views) and Weak Hero: Class 2 (20 million views) also attracted large audiences.



‘오징어 게임’이 강렬한 존재감을 드러내며 돌아왔다. 올해 1~6월 기준 넷플릭스에서 가장 많이 시청된 프로그램 순위에서 ‘오징어게임 2’와 ‘오징어게임 3’이 각각 2위와 3위에 올랐다.시즌1과 2는 각각 2024년 12월과 2025년 6월에 개봉된 후 각각 1억1700만 회와 7200만 시청 횟수를 기록했다.‘오징어 게임’은 2021년 공개 이후 지금까지 넷플릭스에서 전 세계에서 가장 많이 시청한 비영어권 시리즈로 남아 있다.다른 한국 TV 콘텐츠도 빛을 발했다. 드라마 ‘폭삭 속았수다’는 3500만 회의 시청 횟수를 기록했고, ‘중중외상센터’가 3400만으로 뒤를 이었다. ‘약한영웅 클래스 1’ ‘약한영웅 클래스 2’ 역시 각각 2200만 회와 2000만 시청 횟수를 기록하며 많은 시청자를 끌어모았다.K-콘텐츠의 글로벌 인기에 힘입어, 올해 상반기 넷플릭스 전체 시청 시간의 3분의 1 이상을 비영어권 작품이 차지했다.올해도 한국 드라마는 글로벌 시장에서 강한 영향력을 이어가고 있습니다. 상반기 넷플릭스에서는 ‘오징어 게임’ 원작에 이은 시즌 2와 3이 폭발적인 사랑을 받았고, 다른 한국 드라마들도 높은 시청률과 관심을 끌었다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에서는 ‘대대적으로·대규모로’라는 의미로 in force라는 표현을 사용했습니다. ‘~안에’를 의미하는 전치사 in과 물리적 힘과 영향력, 집단을 의미하는 force를 결합한 형태로, 문자 그대로는 ‘힘 안에 있다’는 의미죠. 이 표현은 많은 수가 모여 있거나 강한 힘이 발휘되는 상태를 내포합니다. 위 예문에서는 비유적으로 어떤 추세가 강하게 나타난다는 뉘앙스로 쓰였습니다. The fans came out in force to support their team(팬들이 팀을 응원하기 위해 대대적으로 몰려나왔다).또한 in force는 법률이나 규정을 새로 제정했거나, 현재 유효하게 적용 중인 상태를 의미할 때도 사용합니다. New regulations are now in force across the country(새로운 규정이 전국적으로 시행되고 있다).이에 반해 ‘~에 의해’라는 의미의 전치사 by를 사용한 by force는 ‘힘으로·강제로’라는 의미로 쓰입니다. He tried to open the locked door by force, but it didn’t budge(그는 잠긴 문을 억지로 열려고 시도했지만, 문은 꿈쩍도 하지 않았다).force는 누군가를 어떤 행동을 하도록 ‘강제하다’는 의미의 동사로도 사용합니다. 이와 비교해 접두사 en이 붙은 enforce는 ‘법을 집행하다·강제하다’라는 의미입니다. 접두사 en은 명사나 형용사 앞에 붙어 동사로 만들어주는 역할을 하지요.위 표현 외에도 예문에 등장한 드라마 ‘폭삭 속았수다’를 When Life Gives You Tangerines(인생이 당신에게 귤을 줄 때)로, ‘중증외상센터’를 The Trauma Code: Heroes on Call Season(트라우마 코드: 영웅들의 출동)으로 영어 제목화한 점이 흥미롭습니다.