본문 윗부분에 ‘출혈 경쟁을 하다’는 의미로 bleed cash라는 표현이 쓰였습니다. 이는 피를 흘리듯 막대한 비용을 지출해 현금이 빠르게 새어나가는 상황을 비유한 표현입니다. lose money(돈을 잃다)보다 훨씬 더 생존을 위협받는 수준의 어려움을 의미합니다.

넷플릭스 제공

Netflix and South Korean rivals are bleeding cash as fight for the domestic OTT market heats up. Average revenue per user (ARPU), a key indicator of how much a streaming platform earns per subscriber, has been falling across the industry.



The decline was driven by a rapid shift away from full-price subscriptions toward cheaper, ad-supported and bundled plans.



ARPU recovered briefly after Netflix raised prices in May, but it resumed its slide as more subscribers shifted to lower-margin plans and bundled offerings.



Netflix’s estimated monthly credit card spending per user in South Korea fell to 14,454 won ($9.93) in October, marking its second straight monthly decline.



“The aggressive expansion by Coupang Play and TVing leaves Netflix little room to raise prices in the near term,” said an analyst at Hankyung Aicel.



A maturing market drives OTT players into a cash-burning fight.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국내 OTT 시장 경쟁이 뜨거워지면서 넷플릭스와 한국 경쟁사들이 출혈 경쟁을 하고 있다. 사용자 1인당 평균 매출(ARPU)은 온라인 스트리밍 플랫폼이 가입자 한 명당 얼마를 벌어들이는지 보여주는 핵심 지표인데, 업계 전반에서 이 지표가 하락세를 보이고 있다.이 같은 흐름은 정가 구독에서 저렴한 광고 기반 요금제나 결합 상품으로의 빠른 전환이 영향을 미친 결과다.넷플릭스가 5월 가격을 인상한 직후 ARPU는 잠시 반등했지만, 더 많은 가입자가 할인형 요금제와 결합 상품으로 이동하면서 다시 하락세로 돌아섰다.한국 내 넷플릭스의 사용자 월평균 신용카드 결제액은 10월 1만4454원으로 떨어지며 두 달 연속 감소했다.한경에이셀의 한 애널리스트는 “쿠팡플레이와 티빙의 공격적인 확장으로 인해 넷플릭스는 단기간에 가격을 올릴 여지가 크지 않다”고 말했다. 성숙 단계에 접어든 시장은 OTT 사업자들을 현금 소진 경쟁으로 내몰고 있다.한국 OTT 산업이 성숙 단계에 접어들면서 경쟁은 갈수록 치열해지고 있습니다. 세계 1위 OTT 기업인 넷플릭스마저 티빙, 쿠팡플레이 등 국내 경쟁사들의 공격적 확장에 밀려 출혈 경쟁에 내몰리고 있다는 기사의 일부입니다.OTT는 ‘over the top’의 약자로, 기존 방송망, 케이블TV, 위성방송 같은 전통적 통신망을 ‘넘어선다’는 의미입니다. 즉 기존 망을 통하지 않고 인터넷을 기반으로 방송, 영화, 드라마 등 영상 콘텐츠를 직접 제공하는 서비스를 말합니다.본문 윗부분에 ‘출혈 경쟁을 하다’는 의미로 bleed cash라는 표현이 쓰였습니다. 이는 피를 흘리듯 막대한 비용을 지출해 현금이 빠르게 새어나가는 상황을 비유한 표현입니다. lose money(돈을 잃다)보다 훨씬 더 생존을 위협받는 수준의 어려움을 의미합니다.The startup was bleeding cash and had only a few months of survival left(그 스타트업은 현금을 빠르게 소진하고 있어 앞으로 몇 달밖에 버티지 못할 상황이었다).아랫부분의 cash burning도 비슷한 의미지만 뉘앙스가 조금 다릅니다. burn cash는 단순히 돈을 많이 쓰는 것을 넘어, 불태우듯 빠른 속도로 현금을 사용한다는 느낌을 줍니다. bleed cash가 원치 않게 돈이 줄줄 새어나가는 ‘출혈적 손실’이라면, burn cash는 필요에 따라 (또는 자금이 많아) 과감하게 돈을 쏟아붓는 상황을 묘사할 때 쓰입니다.The cosmetics company is burning cash on advertising to dominate the market(그 화장품 회사는 시장을 장악하기 위해 광고에 돈을 불태우듯 쓰고 있다).참고로 bleed의 과거형과 과거분사는 bled입니다. The company bled cash as it tried to expand too quickly(그 회사는 무리한 확장을 추진하는 과정에서 과도한 지출로 어려움에 직면했다).