Trickle-down effect '낙수효과'라는 의미입니다. 부유층이나 대기업에 세금 감면이나 규제완화 등의 혜택을 주면 그들의 투자와 소비가 증가하면서 저소득층이나 중소기업에 일자리 증가로 이어져 경제 전체가 성장한다는 표현입니다.

챗GPT

LG Electronics eyes 1 trillion won in global built-in appliance sales in three years by winning the hearts of consumers in Europe.



Europe is the world’s largest built-in kitchen appliance market dominated by well-known regional brands Miele, Boscha and Electrolux.



The total sales in the European built-in kitchen appliance market stood at $21.2 billion in 2023, controlling 42% of the global built-in appliance market.



LG, which is also the world’s No. 1 home appliance maker, will strive to meet its goal in Europe with both premium Signature Kitchen Suite built-in appliances and LG-branded mass-market built-in lineups.



In the long run, it is easier and faster to penetrate a new market with high-end products and premium brand image first, which can create a trickle-down effect leading to a growth in mass-market product sales later.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

LG전자는 유럽 소비자 공략을 통해 향후 3년 내 글로벌 빌트인 가전 부문에서 매출 1조 원 달성을 목표로 하고 있다.유럽은 전 세계에서 가장 큰 빌트인 주방 가전 시장으로 밀레, 보쉬, 일렉트로룩스와 같은 잘 알려진 지역의 브랜드들이 주도하고 있다. 2023년 유럽 빌트인 주방 가전 시장의 총매출은 212억 달러로, 전 세계 빌트인 가전 시장의 42%를 차지했다.세계 1위 가전업체인 LG전자는 ‘시그너처 키친 스위트’ 프리미엄 제품과 대중 시장을 겨냥한 LG 브랜드 빌트인 제품을 앞세워 유럽 빌트인 가전 시장에서 판매 목표 달성에 나설 계획이다.장기적으로는 프리미엄 제품과 고급 브랜드 이미지를 먼저 구축하는 것이 신규 시장 진입에 유리하다. 이후 대중 제품의 판매 확대로 이어지는 낙수효과를 기대할 수 있기 때문이다.최근 인테리어와 가전제품 분야에서 ‘빌트인(Built-in)’이라는 단어를 자주 접하게 됩니다. 우리말로는 ‘붙박이’에 해당하며, 가구나 전자제품을 실내 공간의 가구나 구조물에 맞춰 일체형으로 제작하거나 설치하는 방식을 의미합니다. 보통은 냉장고·오븐·식기세척기 등을 개별적으로 구매해 설치하지만, 빌트인 제품은 공간과의 조화를 고려해 벽면에 일체화된 형태로 설치해 마치 하나의 세트처럼 보이기 때문에 인테리어가 깔끔해지고 공간이 더 넓어 보이는 효과가 있습니다.빌트인 가전이 보편화된 유럽 시장에서 고급 브랜드 이미지를 구축하고 프리미엄 제품의 매출을 확대함으로써 점차 낙수효과를 통해 중대형 가전제품 판매율을 높이겠다는 LG전자에 대한 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘낙수효과’라는 의미로 trickle-down effect라는 표현이 쓰였습니다. Trickle은 ‘액체가 조금씩 천천히 흐르다’라는 뜻으로, trickle down은 위에서 아래로 흐른다는 의미지요. Tears trickled down her cheeks as she listened to him(그의 말을 들으며 그녀의 뺨 위로 눈물이 흘러내렸다). She felt a line of sweat trickle down her back(그녀는 등에 땀방울이 한 줄기 흘러내리는 것을 느꼈다).Trickle-down effect는 물이 위에서 아래로 흘러내리듯 대기업에 세금 감면이나 규제완화 등의 혜택을 주면 투자와 소비가 증가하면서 저소득층이나 중소기업에 일자리 증가로 이어져 경제 전체가 성장한다는 trickle-down economics 경제이론에서 파생한 표현입니다. The government’s economic policy relies on a trickle-down effect to benefit lower-income households(정부의 경제정책은 저소득 가구에까지 혜택이 미치는 낙수효과에 기반하고 있다). 또한 이 표현은 위에서 넘쳐난 물이 아래로 흘러내려 아래 지역에서도 혜택이나 효과가 나타난다는 비유적 의미로도 자주 사용합니다.