곡식이 마를 정도로 비가 오지 않던 시기에 마침내 기다리던 비가 내리는 상황을 묘사하는 말로 blessed rain after a drought 라고 표현합니다. 오랜 가뭄 뒤 내리는 비는 마치 하늘이 내린 축복처럼 느껴지죠.

한경TV 캡쳐

SK On has landed a deal to supply nearly 100 gigawatt hours (GWh) of electric vehicle batteries to Japanese carmaker Nissan Motor Co. The Korean company, also the world’s fifth-largest battery maker, announced that it will supply Nissan with 99.4 GWh of high-performance, high-nickel batteries from 2028 to 2033.



Considering that the battery cells were recently sold at $104 per kilowatt hour (kWh), the total order value is estimated at 15 trillion won ($10.3 billion). The batteries, enough to power 1 million midsize EVs, are expected to be manufactured in SK On’s new plant in the US state of Kentucky, which is set to embark on mass production in the first half of this year.



The deal comes as blessed rain following a drought to the money-losing Korean battery maker amid the protracted global EV chasm, or EV’s stalled transition to a mainstream auto segment.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

SK온이 일본 닛산자동차에 100GWh에 달하는 전기차용 배터리를 공급하는 계약을 체결했다. 세계 5위 배터리 제조업체인 SK온은 2028년부터 2033년까지 닛산에 총 99.4GWh 규모의 고성능 하이니켈 배터리를 공급할 것이라고 발표했다.최근 배터리 셀 가격이 kWh당 104달러였던 점을 고려하면 이번 계약 규모는 약 15조원(103억 달러)으로 추정된다. 중형 전기차 약 100만 대에 들어가는 물량으로 올해 상반기부터 미국 켄터키주에 새로 지은 SK온 공장에서 대량 생산할 예정이다.이번 계약은 전 세계 전기차 시장의 침체로 손실을 겪고 있던 SK온에 가뭄 속 단비 같은 희소식으로 여겨지고 있다.대표적인 친환경차인 전기차는 자동차 회사들의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 탄소 배출을 줄일 수 있는 전기차로의 전환 수요가 점차 증가할 것으로 예상되었기 때문이죠. 하지만 전기차 수요가 기대만큼 빠르게 증가하지 않아 전기차 제조사는 물론 배터리 생산 업체들 또한 어려움을 겪고 있습니다. 이 와중에 SK온이 일본 닛산자동차로부터 대규모 배터리 공급 계약을 따냈다는 가뭄 속 단비처럼 반가운 소식이 전해졌다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘가뭄 끝에 단비’라는 의미로 blessed rain following a drought라는 표현을 사용했습니다. 곡식이 마를 정도로 비가 오지 않던 시기에 마침내 기다리던 비가 내리는 상황을 묘사하는 말로 blessed rain after a drought라고도 표현합니다. 오랜 가뭄 뒤 내리는 비는 마치 하늘이 내린 축복처럼 느껴지죠. The news of his recovery was blessed rain after a drought for his family(그의 회복 소식은 가족에게 가뭄 끝에 내린 단비 같았다).‘Blessed Rainy Day’라는 이름으로 매년 국가적 축제를 여는 나라도 있습니다. 바로 히말라야산맥 동부에 위치한 고산 불교 국가인 부탄입니다. 해마다 긴 장마(monsoon)가 끝나고 추수기가 시작되는 시기인 9월쯤에 Blessed Rainy Day 행사를 엽니다.이날은 여름에 내린 비에 감사하고 풍요로운 수확을 기원하는 의미로 열리며, 단순한 농경 행사 이상의 종교적·전통적 의미를 지닙니다. 부탄 사람들은 이날 히말라야산에서 내려오는 물이 하늘에서 부처님이 뿌려주는 만병통치약이 담긴 신성한 물이라고 믿습니다.전날 밤 양동이에 물을 담아 밖에 두고 Blessed Rainy Day에 그 물로 야외에서 목욕을 한답니다. 밤사이 물이 정화되어 나쁜 기운과 병을 씻어준다고 믿기 때문이지요. 그리고 양궁이나 부탄 고유의 다트 게임인 쿠루(Kuru) 등을 즐기는데, 이날은 1980년에 공휴일로 지정된 이후 2007년 폐지되었다가 2008년부터 다시 국가공휴일로 기념되고 있습니다.