give it a shot은 성공할지 확신은 없지만 도전해보겠다는 의미로 영어 회화에서 자주 사용되는 관용구입니다. 상대방에게 격려나 응원의 의미로“한번 해봐!”라고 말하고 싶을 때도 이 표현을 사용할 수 있지요.

Getty Images Bank

South Koreans are flocking to bookstores to snap up 2024 Nobel laureate Han Kang’s novels, making her books bestsellers after she won the Nobel Prize in literature.



The craze for Han Kang’s books is reinvigorating the book market in South Korea, whose citizens log the most hours on YouTube worldwide.



Han Gang’s print book sales skyrocketed by 2,240 times to 310,000 copies until Oct. 13 after she was awarded the distinguished prize on Oct. 10, according to online bookstore Yes24. The figure compares to her book sales over the same period last year.



Thanks to the unexpected boom, some printing houses are running factories all day.



Some readers said they were unfamiliar with her writing style, especially the way she describes violent scenes, and found them hard to digest due to their heavy subject matter.



Readers are now giving these books another shot.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

2024년 노벨 문학상을 받은 한강 작가의 소설들이 베스트셀러로 떠오르며, 한국 독자들이 서점으로 몰려들고 있다.한강 작품에 대한 열풍은 유튜브 시청 시간이 세계에서 가장 많은 한국 출판 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있다.온라인 서점 예스24에 따르면, 10월 10일 한강 작가가 노벨상을 수상한 이후 10월 13일까지 그녀의 종이책 판매량은 지난해 같은 기간과 비교해 무려 2240배 증가한 31만 부를 기록했다. 예상치 못한 인기로 일부 인쇄소는 공장을 하루 종일 가동하고 있다.일부 독자는 그녀의 폭력적 장면 묘사나 무거운 주제 때문에 문체가 낯설고 받아들이기 어렵게 느꼈다고 말하기도 한다. 그러나 독자들은 한강 소설 읽기에 다시 도전하고 있다.한국은 전 세계에서 휴대폰으로 유튜브를 가장 많이 시청하는 나라입니다. 2024년 11월 기준 한국인은 한 달에 평균 43시간 30여 분가량 휴대폰으로 유튜브를 시청한다고 합니다. 이는 전 세계 평균인 27시간의 두 배에 달하는 수치입니다. (출처: Statista)2024년 소설가 한강이 노벨문학상 수상자로 선정되자 출판계는 물론 문화예술계 전반에 ‘한강 신드롬’이 불며 침체된 출판업계가 다시 활기를 되찾고 있습니다. 그동안 무거운 주제와 독특한 문체로 한강 소설을 다소 읽기 어렵게 느끼던 사람들도 다시 도전하고 있다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘한번 해보다’ 또는 ‘도전해보다’의 의미로 give it a shot 구문이 쓰였습니다. 성공할지 확신은 없지만 도전해보겠다는 의미로 영어 회화에서 자주 사용하는 관용구입니다. I was nervous about making a speech before a big crowd, but decided to give it a shot(나는 많은 사람 앞에서 연설하는 것이 긴장됐지만, 한번 해보기로 결심했다). 상대방에게 격려나 응원의 의미로 “한번 해봐!”라고 말하고 싶을 때도 이 표현을 사용할 수 있지요. 비슷한 표현으로는 Give it a try, Take a chance 등이 있어요.명사 shot은 ‘총성’, ‘발사’ 등을 떠올릴 수 있지만, give it a shot 표현에서는 시도’, ‘도전’이라는 의미로 사용합니다. 말하자면, 기회라는 과녁을 향해 한 발 쏴보는 느낌이라고 할 수 있죠. Shot에는 다른 의미도 있어요. 사진 한 장(a photo shot), 주사 한 대(a flu shot), 우주선 발사(a space shot) 같은 표현에서도 shot이 쓰이죠. My grandmother gets a flu shot annually as recommended for seniors(우리 할머니는 노인들에게 권장되는 대로 매년 독감 예방주사를 맞으셔).