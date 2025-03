all out은 직역하면 모든 것을 밖으로 꺼낸다는 의미인데 비유적으로 ‘모든 힘을 쏟아내다’의 의미로 사용됩니다. 노력, 에너지 등을 100% 다 쏟아붓는 느낌을 주지요. 운동경기에서 총력을 다해 참여한다는 의미로도 자주 쓰입니다.

Korean Air unveiled its new brand typography, “KOREAN AIR,” in a cleaner and more contemporary font in a solid navy color. The “KOREAN” on the fuselage is almost twice as big as the previous version.



The new badge retains the iconic taegeuk, the traditional Korean symbol that has represented the airline since its founding, but now features a sleeker and more modern design.



With Asiana Airlines under its wings, the No. 1 Korean flag carrier is expected to become the world’s 11th largest airline by annual passenger volume. It will also operate a total of 238 aircraft and employ some 27,000 staff.



“My heart was heavy with responsibility rather than joy when the final EU approval came through,” said Chairman and CEO of Korean Air Cho Won-tae. “As we are poised to become global No. 11, we will go all out to become an airline that is fully embraced by our customers.”

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

대한항공이 새롭게 선보인 로고는 이전보다 깔끔하고 현대적인 서체와 짙은 푸른 색상을 사용했다. 기체에 표기된 “KOREAN” 글자는 이전 버전보다 거의 두 배 커졌다.새로운 로고는 한국의 전통적 상징이자 대한항공 창립 이래 항공사를 대표해온 태극 문양의 원형을 보존하되 더욱 세련되고 현대적인 이미지를 구현했다.아시아나항공을 인수한 대한항공은 연간 여객 수송량 기준 세계 11위 규모의 항공사가 될 것으로 예상된다. 또한 총 238대의 항공기를 운영하며 직원 2만7000여 명을 고용하게 된다.대한항공 조원태 회장은 “최종적으로 EU의 승인을 받았을 때 기쁨보다 막중한 책임감이 더 크게 다가왔다”며 “세계 11위 항공사로 도약하는 만큼 고객에게 사랑받는 항공사가 되기 위해 전력을 다할 것”이라고 말했다.지난해 대한항공은 30여 년간 경쟁사였던 아시아나항공을 자회사로 인수했습니다. 향후 2년여간 아시아나항공을 자회사 형태로 운영한 뒤 완전히 통합할 계획입니다. 두 회사의 통합을 앞두고 대한항공이 41년 만에 처음으로 회사 로고와 기업 이미지(corporate identity)를 바꿨다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘전력을 다하다’ ‘최대한의 노력을 하다’는 의미로 all out이라는 표현을 사용했습니다. 직역하면 모든 것을 밖으로 꺼낸다는 의미인데, 비유적으로 ‘모든 힘을 쏟아내다’의 의미로 사용합니다. 노력, 에너지 등을 100% 다 쏟아붓는 느낌을 주지요. an all-out effort(최선의 노력), an all-out war(전면전) 같은 상황에서 사용합니다. 명사 앞에서 형용사구로 사용했지요. The government declared an all-out attack against corruption and illegal activities(정부는 부패와 불법행위에 대해 전면적인 공격을 선언했다).운동경기에서 총력을 다해 참여한다는 의미로도 자주 쓰입니다. Our team is going all out to win the championship(우리 팀은 우승을 위해 최선을 다하고 있다). 이 예문에서는 동사 뒤에 부사구로 사용했고요.그럼 out 대신 in을 사용한 all in과는 어떤 차이가 있을까요? All in은 가진 모든 것을 한 곳에 쏟아붓다, 몰입하다는 의미로 포커와 같은 카드 게임에서 유래한 표현입니다. 자신이 가지고 있는 카드 또는 모든 것을 베팅한다는 의미죠. I am all in on this energy project(나는 이번 에너지 프로젝트에 완전히 전념하고 있어). We are all in for the new strategy that will fundamentally transform how we approach talent acquisition(우리는 인재 확보 방식에 근본적인 변화를 가져올 새로운 전략을 전폭적으로 지지한다).