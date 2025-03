명사로 ramp는 높이가 다른 두 지점을 연결하는 경사진 길이나 구조물을 의미합니다. 아래에서 위로 올라갈 때 주로 사용하니 ramp up은 비유적으로 높이다, 속도를 낸다는 의미지요.

CU 제공

Using multiple measures, CU and GS25 both claim they are the No. 1 player in South Korea’s convenience store market.



CU, operated by BGF Retail, says it is the top Korean convenience store chain in terms of store count and profitability. Meanwhile, GS Retail, the operator of GS25, asserts it is Korea’s No. 1 in terms of sales.



CU has created and positioned mobile convenience stores at regional festivals and sporting events more than 20 times this year.



The mobile stores, in the form of a modified 3.5-ton truck, sell products such as snacks, drinks and portable batteries in areas that lack convenience stores.



In partnership with domestic pizza franchise GoPizza GS Retail opened stores where customers can pick up or order pizza for delivery.



There are currently about 1,000 such locations and GS25 plans to ramp up those stores to 1,500 by the end of the year.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

CU와 GS25는 각각 다양한 기준을 근거로 한국 편의점 시장에서 자신들이 1등이라고 주장하고 있다.BGF리테일이 운영하는 CU는 점포 수와 수익성 면에서 한국 최대의 편의점 체인임을 강조한다. 반면 GS리테일이 운영하는 GS25는 매출액 기준으로 국내 1위 편의점이라고 주장하고 있다.CU는 올해 지역 축제 및 스포츠 행사에서 20회 이상 모바일 편의점을 운영하며 시장 확장에 나섰다. 모바일 편의점은 3.5톤 트럭을 개조한 형태로, 편의점 접근성이 낮은 지역에서 스낵·음료·휴대용 배터리 등 필수 상품을 판매한다.GS리테일은 국내 피자 프랜차이즈인 고피자와 협력해 고객들이 매장을 직접 방문해 피자를 주문하거나 배달로 받을 수 있는 새로운 형태의 매장을 출시했다.현재 이러한 매장은 약 1000곳에 달하며, GS25는 연말까지 매장 수를 1500개로 확대할 계획이다.산업통상자원부가 발표한 ‘2024년 연간 유통업체 매출 현황’에 따르면, 지난해 전체 오프라인 유통업체 매출 중 편의점이 차지하는 비율은 17.3%로, 17.4%이던 백화점에 바짝 다가섰습니다. 온라인쇼핑이 증가하고 1인 가구가 늘어나면서 대형마트에 가기보다는 편의점에서 필요한 물품만 사고 저렴한 가격에 간편하게 한 끼를 해결할 수 있으니까요.우리나라 최대 편의점인 CU와 GS25는 1위 자리를 차지하기 위해 점포 수를 늘리는 것 외에도 스포츠 행사 기간에 단기 매장을 운영하는 등 다양한 방법으로 매출 증가에 노력하고 있다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘늘리다’는 의미의 ramp up이라는 표현이 쓰였습니다. ‘생산을 늘리다’ ‘속도를 높이다’라는 의미로 서서히 또는 급격히 늘리는 상황에서 모두 사용할 수 있습니다. The company will ramp up production before the holiday season(회사는 휴가철을 앞두고 생산량을 늘릴 것이다). We need to ramp up our pace to merge onto the highway smoothly(고속도로에 원활하게 합류하기 위해 속도를 높여야 한다).명사로 ramp는 높이가 다른 두 지점을 연결하는 경사진 길이나 구조물을 의미합니다. 아래에서 위로 올라갈 때 주로 사용하니 ramp up은 비유적으로 높이다, 속도를 낸다는 의미지요. 공항에서 비행기에 탑승할 때 걸어 들어가는 통로를 ‘boarding ramp’라고 합니다. 큰 배를 타거나 기차를 타고 내릴 때도 boarding ramp를 이용하지요. As the ferry docked, the crew lowered the boarding ramp for cars and passengers to disembark smoothly(페리가 부두에 도착하자, 차량과 승객들이 원활하게 내릴 수 있도록 승무원들은 탑승 램프를 내렸다).건물에 휠체어가 이동할 수 있게 만들어놓은 경사로를 ‘wheelchair ramp’, 고속도로 진입로를 ‘highway ramp’라고 부른답니다.