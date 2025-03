처음에 실패했던 일이 나중에 더 좋은 결과로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 그럴 때 사용하는 영어 표현이 a blessing in disguise랍니다. Blessing(축복)이 in disguise(변장)해서 오는 거니까 안 좋은 일인 줄 알았는데, 결국 축복이었다는 의미가 된 것이지요.

Global private equity firm KKR & Co. has sold shares in HD Hyundai Marine Solution Co. for 295 billion won, more than what it intended during its first block-sale attempt in December.



According to investment banking industry sources, KKR offloaded 2 million shares of HD Hyundai Marine on Thursday after the market’s close the day before. It sold the shares for 147,500 won apiece.



It initially planned to sell 1,778,000 shares of the Korean ship maintenance and repair company on Dec. 3, 2024 but abandoned the plan following President Yoon Suk Yeol’s sudden declaration of martial law, which lasted only a few hours, on the same day.



But the delay has turned out to be a blessing in disguise.



Over the recent few months, South Korea’s shipbuilding and related stocks have rallied on expectations of a rise in potential deals from the US under the second Donald Trump administration.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

글로벌 사모펀드 회사인 KKR은 HD현대마린솔루션의 주식을 2950억 원에 매각했다. 이는 지난 12월 처음 블록세일로 매각하려 한 금액보다 높은 금액이다.투자은행 업계 소식통에 따르면, KKR은 전날 장 마감 후 목요일에 HD현대마린솔루션의 주식 200만 주를 주당 14만7500원에 매각했다.원래는 2024년 12월 3일에 한국의 선박 정비 및 수리 회사인 HD현대마린솔루션 주식 177만8000주를 매각할 계획이었으나, 같은 날 윤석열 대통령이 계엄령을 갑작스럽게 선포하면서 그 계획을 철회했다.그러나 매각 지연은 오히려 전화위복이 되었다.미국 트럼프 대통령의 두 번째 임기 동안 미국과 한국 조선 및 관련 회사의 거래가 증가할 것이라는 기대감으로 최근 몇 달 동안 관련 업종 주식가격이 급격하게 상승했다.작년 12월 3일 예상치 못한 계엄령 선포로 우리나라 금융시장은 크게 출렁였습니다. 공교롭게도 같은 날 HD현대마린솔루션 주식을 매도하려던 미국 사모펀드 회사 KKR은 국내 주식시장이 폭락함에 따라 매도 계획을 철회했고요. 주식을 예정대로 팔지 못한 KKR로서는 예상치 못한 큰 악재였습니다. 하지만 지난 두 달여간 국내 주식시장이 회복함에 따라 HD현대마린솔루션 주식은 12월 3일 이후 20% 이상 상승했습니다. 덕분에 KKR은 예상보다 더 높은 가격에 주식을 매도할 수 있었습니다. ‘전화위복(轉禍爲福)’인 셈이죠.이렇듯 당시엔 실패했던 것이 나중에 더 좋은 결과로 이어지는 경우가 있습니다. 그럴 때 사용하는 영어 표현이 a blessing in disguise랍니다.Blessing(축복)이 in disguise(변장)해서 오는 거니까 안 좋은 일인 줄 알았는데, 결국 축복이었다는 의미가 된 것이지요. 직역하면 It was a misfortune that eventually has good results(불행인 줄 알았는데 결국 좋은 결과를 가져왔다)입니다. Ultimately, failing the examination was a blessing for him(시험에서 떨어진 게 오히려 그에게는 전화위복이 되었다).예문에 ‘private equity firm’이라는 표현이 등장하는데, 투자 수익을 얻을 목적으로 기업에 투자하는 회사를 말합니다. 블록세일(block sale)은 한 번의 거래에서 많은 양의 주식이나 채권 같은 금융 상품을 사고파는 방식을 말해요. 같은 날 특정 회사 주식을 대량으로 매도하면 그 회사 주식가격에 큰 변동을 줄 수 있기 때문에 거래 당사자끼리 미리 가격과 조건을 협상해서 사고파는 것이지요. 예문에 나온 것처럼 주식시장이 끝나거나(after the market’s close) 또는 주식시장이 열리기 전 거래를 끝냈답니다.