nip은 살짝 물거나 꼬집는다는 뜻이고 tuck은 주름 또는 말아 올리거나 접어서 깔끔하게 정리하다 뜻입니다. 그래서 nip and tuck은 긍정적인 ‘작은 변화’ ‘약간의 손질’이라는 의미가 됐습니다.

The IONIQ 5 will greet drivers this month with its retouched looks and enhanced functions. It got its first nip and tuck for the first time since its launch three years ago.



Powered by a fourth-generation battery with a bigger 84.0 kilowatt hours (kWh) capacity, the new crossover EV sport utility vehicle (SUV) can drive 485 kilometers on a single charge, versus 458km on its previous version electrified by a 77.4-kWh battery.



With a 350kWh super-fast charger, its battery can be charged by 80% in 18 minutes, Hyundai Motor said.



Along with the performance improvements, its drivers will enjoy enhanced safety features such as a hands-on detection (HOD) steering wheel, lane keeping assist 2, remote smart parking assist 2 (RSPA 2) and forward/side/reverse parking collision-avoidance assist (PCA-F/S/R).

아이오닉 5는 이번 달 새로워진 디자인과 향상된 기능으로 운전자들을 맞이할 준비를 마쳤다. 출시 3년 만에 외양과 기능에 변화를 준 것이다.4세대 배터리를 탑재한 새로운 크로스오버 전기차 SUV인 아이오닉 5는 배터리 용량을 기존 77.4킬로와트시(kWh)에서 84.0kWh로 확장해 1회 충전 주행 가능 거리가 458km에서 485km로 늘어났다.또 350kWh급 초급속 충전 시 18분 이내 배터리 용량의 80%까지 채울 수 있다고 현대자동차는 밝혔다.이러한 성능 향상과 더불어 운전자는 직접식 감지(HOD) 스티어링 휠, 차로 유지 보조 2, 원격 스마트 주차 보조 2(RSPA 2), 전방·측면·후방 주차 충돌 방지 보조(PCA-F/S/R) 등의 안전 기능을 누릴 수 있다.전기차는 탄소 배출을 줄이는 친환경 차량으로 주목받고 있습니다. 세계 각국이 기후변화에 대응하기 위해 온실가스 배출 감축을 위한 규제를 강화함에 따라 전기차의 인기는 더욱 높아질 것으로 기대됩니다. 전기차가 더 대중화될 수 있도록 자동차 회사들은 배터리 용량을 늘려 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있도록 하고 배터리 화재 위험을 줄이는 등 안전 기능을 향상하기 위해 노력하고 있습니다.이런 추세에 맞춰 전기차 아이오닉 5가 출시 3년 만에 첫 번째 업그레이드를 단행했습니다. 디자인을 조금 바꾸고 충전 배터리 용량을 늘리는 한편 안정 기능을 강화해 전기차 시장에서 더욱 경쟁력이 높아질 거라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘디자인과 기능의 개선’을 의미하는 nip and tuck이라는 구문이 쓰였습니다. nip은 살짝 물거나 꼬집는다는 뜻이고, tuck은 주름을 잡아서 혹은 말아 올리거나 접어서 깔끔하게 정리한다는 뜻입니다. 그래서 nip and tuck은 긍정적인 ‘작은 변화’ ‘약간의 손질’이라는 의미가 됐습니다. 첫 번째 문장에 쓰인 retouched looks and enhanced functions 구문과 같은 뜻입니다. Your essay is almost perfect but a few nips and tucks would make it even better(네가 쓴 글은 거의 완벽하지만, 약간의 수정만 하면 더 나아질 것이다).Tuck은 지방 제거 수술이라는 뜻도 가지고 있어 nip and tuck은 ‘성형수술’을 한다는 의미로도 쓰인답니다.경쟁에 참여한 팀들의 실력 차가 크지 않아 우열을 가리기 어렵다고 말할 때도 nip and tuck으로 표현할 수 있습니다. 외관상 비슷해 보이는 상황에서 굳이 차이점을 찾으려면 ‘nip(살짝 물리거나 꼬집힌 자국)’ 또는 ‘tuck(주름)’이 있는지로 구분할 수 있다는 거지요.The race was a nip and tuck, with the competition extremely close and unpredictable until the very end(그 경주는 접전이었으며, 끝까지 경쟁이 매우 치열하고 예측할 수 없었다).