close in은 '가까워지다' '다가오다'는 뜻입니다. 그 뒤에 on을 함께 써 close in on은 구체적인 대상에 가까워진다는 뜻이 됐습니다. '어떤 상태에 가까워지다'는 의미로도 쓰입니다.

South Korea is closing in on Japan in export value.



The value of Korea’s international outbound shipments from January to November last year stood at $622.39 billion, up 9% from the same period of 2023, according to the Korea International Trade Association.



Japan’s exports reached $642.60 billion in the same period, making Korea’s gap in export value with Japan its smallest-ever at $20.2 billion.



The difference has been steadily narrowing, from $303.6 billion in 2010 to $155.2 billion in 2013 and $111.6 billion in 2021. It shrank further to $63.24 billion in 2022 and then rebounded to $85.04 billion in 2023.



South Korea ranked as the world’s sixth-largest exporter, climbing two notches from a year ago. Japan remained as the world’s fifth-largest exporter for the past three years.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국은 수출액 기준으로 일본을 바짝 추격하고 있다.한국무역협회에 따르면 작년 1월부터 11월까지 한국의 대세계 수출액은 전년 대비 9% 증가한 6223억9000만 달러로 집계됐다.같은 기간 일본의 수출액은 6426억 달러를 기록해 한국과 일본의 수출액 격차가 역대 최저 수준인 202억 달러까지 좁혀졌다.양국의 수출액 격차는 2010년 3036억 달러에서 2013년 1552억 달러로 축소된 이후 2021년 1116억 달러까지 줄어들었다. 2022년 632억4000만 달러까지 좁혀진 후 2023년엔 850억4000만 달러로 다시 늘어났다.한국은 세계 8위 수출국에서 두 계단 뛰어오른 6위에 올랐다. 일본은 최근 3년간 5위를 유지하고 있다.한국무역협회에 따르면 2023년 우리나라 경제성장의 86%가 수출에 의존하는 것으로 나타났습니다. 국내총생산(GDP) 대비 수출액은 2023년 35.7%를 차지했고요. 반도체, 컴퓨터, 화장품, 의약품 등에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 작년 1월부터 11월까지 수출액 기준으로 우리나라는 세계 6위 수출국이 되었답니다. 수출 5위 국가인 일본과 수출액 차이가 역대 최저 수준까지 좁혀졌다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 누군가를 ‘따라잡을 만큼 가까워지다’ ‘턱밑까지 추격하다’는 의미로 close in on이라는 표현을 사용했습니다. close in은 ‘가까워지다’ ‘다가오다’라는 뜻입니다. 그 뒤에 on을 함께 쓰면서 close in on은 구체적 대상에 가까워진다는 뜻이 됐습니다. on 뒤에는 사람, 사물 등 명사 또는 명사구가 따라옵니다.‘어떤 상태에 가까워지다’라는 의미로도 사용합니다. 해결책을 곧 내놓는다거나 업계에서 최고 위치에 가까워지다, 계약 성사를 눈앞에 두고 있다는 등의 상황에서 쓰인답니다. The company is closing in on the top position in the US epilepsy drug market (그 회사는 미국 뇌전증 치료제 시장에서 1위를 눈앞에 두고 있다).Hyundai Rotem., a South Korean defense company, is closing in on a contract to export advanced armored vehicles to Peru - a deal that would mark Korea’s first export of such weapons to Latin America(한국의 방위산업체인 현대로템은 페루에 최신 장갑차를 수출하기 위한 계약 성사를 눈앞에 두고 있다. 계약이 성사된다면 우리나라 회사로는 처음으로 라틴아메리카에 장갑차를 수출하게 된다).위 예문을 be close to 또는 be closer to를 사용해 바꿀 수 있습니다. 그러나 to 다음에는 동명사가 함께 온답니다. Hyundai is close to winning a contract(현대는 계약 성사 직전에 있다).