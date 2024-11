Fare는 명사로 '요금'이라는 뜻으로 bus fares, taxi fares로 사용되지요. 하지만 fare well은 성공하다, 잘 되고 있다는 뜻의 동사구입니다. fare better는 더 잘되어 간다는 의미고요.

연합뉴스

Webtoon giants Naver and Kakao have been aggressive in their global webtoon operations, securing the top positions in the US and Japan, respectively.



Naver has demonstrated its commitment to the US market by putting its US-based subsidiary Webtoon Entertainment in charge of global webtoon operations.



The company’s efforts have paid off. But its glory days may be numbered as Kakao aims to loosen Naver’s solid footing in the US using a completely different strategy.



“KakaoPage is equipped with a huge portfolio of intellectual property (IP) with over 7,000 pieces of work. The company will strategically select webtoons that are likely to fare well in the US,” said a Kakao official.



In a move to boost its presence in the US market, Kakao also acquired an additional 29.6% stake in Tapas Media, a US-based digital comics platform.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

네이버는 미국 시장을 공략하기 위해 미국 자회사인 웹툰엔터테인먼트에 글로벌 웹툰 사업을 전담시켰다. 이런 노력은 성과를 거두었지만 네이버 영광의 날은 얼마 남지 않을지도 모른다. 카카오는 네이버와 전혀 다른 전략으로 미국 시장에서 네이버의 탄탄한 기반을 약화하려 하고 있기 때문이다.“카카오페이지는 7000여 작품에 달하는 방대한 지식재산권(IP) 포트폴리오를 보유하고 있다. 미국에서 성공할 가능성이 있는 웹툰을 전략적으로 선정할 것”이라고 카카오 관계자는 말했다.카카오는 또한 미국 시장을 공략하기 위해 미국 디지털 만화 플랫폼 타파스미디어(Tapas Media) 지분 29.6%도 추가로 인수했다.우리나라 웹툰은 국내뿐 아니라 해외에서도 많은 인기를 누리고 있습니다. 로맨스부터 액션, 판타지, 공포물 등 다양한 소재 외에도 한국 문화와 전통을 잘 버무려놓은 이야기로 해외 독자의 흥미를 끌고 있지요. 웹툰 포털 시장에서 1·2위를 다투는 네이버와 카카오가 미국에서 1위를 차지하기 위해 치열한 경쟁을 하고 있다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘일이 잘되어가다’ ‘성공하다’라는 뜻으로 fare well이라는 표현이 쓰였습니다. Fare는 명사로 ‘요금’이라는 뜻으로 bus fares, taxi fares로 사용하지요. 하지만 fare well은 ‘성공하다’, ‘잘되고 있다’는 뜻의 동사입니다. fare better는 ‘더 잘되어간다’는 의미고요. They expect the US economy will fare better after Donald Trump takes office as president as he promised to cut taxes and ease regulations, while slapping tariffs on imports(그들은 도널드 트럼프가 대통령으로 취임한 후 미국 경제가 더 좋아질 거라 기대한다. 트럼프가 세금 감면과 규제완화 그리고 수입품에 대한 관세를 부과할 거라고 약속했기 때문이다).그럼 반대로 상황이 더 나빠지다는 어떻게 표현할까요? badly를 사용해 fare badly라고 표현하면 됩니다. The company’s heavy investments in the clothing business fared badly due to export restrictions(그 회사의 대규모 의류 사업 투자는 수출 규제로 성공하지 못했다).Farewell을 한 단어로 쓰면 ‘작별’이라는 뜻입니다. 송별회를 a farewell party라고 하고요. 지금은 많이 쓰이지 않지만 옛날에는 작별 인사인 goodbye라는 뜻으로 쓰였답니다. 특히 한동안 못 볼 것으로 예상하고 헤어질 때 쓰였습니다. The American singer said farewell to the crowd at the grand concert hall in London, wrapping up his 2024 world tour(2024년 월드 투어를 마무리하면서 그 미국 가수는 런던에 있는 대형 콘서트장에서 관중들에게 작별 인사를 했다).