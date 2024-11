neck-and-neck은 경마에서 유래한 표현입니다. 경주에 참여한 말 중에 비슷한 속도로 뛰는 말들의 옆 모습을 보면 서로 목이 앞서거니 뒤서거니 하면서 경주가 끝날 때까지 누가 이길지 몰라 손에 땀을 쥐게 하지요.

연합뉴스

Blackpink Ros's single APT. has debuted at No. 8 on the Billboard Hot 100. With the title, a collaboration with American singer and songwriter Bruno Mars, Ros became the first female K-pop artist and the fifth K-pop singer to reach the top 10 of the weekly chart after BTS and Psy.



Last year, Jimin and Jungkook of the boy group BTS joined the top 10 of the Billboard Hot 100, with their solo singles Like Crazy and Seven, respectively.



Ros’s APT. is neck-and-neck with Billie Eilish's Birds of a Feather (ranked third) and Sabrina Carpenter's Espresso (ranked fifth) on the charts. It nudged out Taste, another title from Carpenter, in ninth place.



Pop music critics said Ros’s successful solo debut demonstrated K-pop's ascent to become a mainstream music genre beyond a fandom-based culture.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

블랙핑크의 로제가 ‘아파트(APT.)’로 미국 빌보드 싱글차트인 ‘핫 100’에 8위로 데뷔했다. 미국 싱어송라이터 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트’로 로제는 K팝 여성 가수로는 처음으로 빌보드 주간 차트 10위권에 진입했다. K팝 가수로는 다섯 번째다.작년 BTS 지민과 정국은 싱글 ‘Like Crazy’와 ‘Seven’으로 빌보드 핫 100에 각각 10위권에 올랐다.‘아파트’는 빌리 아일리시의 ‘버즈 오브 어 페더(Birds of a Feather)’(3위), 사브리나 카펜터의 ‘에스프레소(Espresso)’(5위) 등 쟁쟁한 노래와 어깨를 나란히 하고 있다. 카펜터의 또 다른 곡 ‘테이스트(Taste)’(9위)보다 높은 순위를 차지했다.대중음악 평론가들은 로제의 성공적 솔로 데뷔가 K팝이 팬덤 중심의 문화를 넘어 주류 음악 장르로 자리매김했음을 입증했다고 평가했다.블랙핑크 로제와 브루노 마스가 함께 부른 노래 ‘아파트(APT.)’가 연일 화제입니다. 지난 10월 18일 음원과 뮤직비디오가 공개된 후 국내에 이어 전 세계적 신드롬을 일으키며 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에 단숨에 8위로 진입했습니다.예문 중간에 ‘막상막하’ 또는 ‘앞서거니 뒤서거니’라는 뜻으로 neck-and-neck이라는 표현이 쓰였습니다. 직역하면 ‘목과 목’이라는 뜻인데, 어떻게 막상막하라는 뜻이 됐을까요? 이는 경마에서 유래한 표현이라고 합니다. 경주에 참여한 말 중에 비슷한 속도로 뛰는 말들의 옆 모습을 보면 서로 목이 앞서거니 뒤서거니 하면서 경주가 끝날 때까지 누가 이길지 몰라 손에 땀을 쥐게 하지요. The two horses raced neck-and-neck for much of the game(두 마리 경주마가 경기 내내 막상막하의 경쟁을 펼쳤다).이달 초 막을 내린 미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령과 현직 부통령인 카멀라 해리스가 예측 불허의 경쟁을 펼쳤지요. neck-and-neck은 박빙의 경쟁을 벌인다는 뜻으로 선거에서 자주 쓰는 표현입니다.The latest polls indicate that former President Donald Trump and Vice President Kamala Harris are neck-and-neck in key swing states for the 2024 US presidential election(최근 여론조사에 따르면 도널드 트럼프 전 대통령과 부통령 카멀라 해리스가 2024년 미국 대선 경합 지역에서 박빙의 승부를 펼치고 있다).Swing state는 시계추가 한 곳에 고정되지 않고 좌우로 흔들리듯(swing) 대다수 유권자가 아직 지지할 후보를 결정하지 않은 주를 뜻합니다.