close ranks는 군대 용어로 적의 공격을 막기 위해 사람들(ranks)이 나란히 줄을 서서 간격을 좁힌다는 뜻입니다. 비유적으로 서로 똘똘 뭉치다는 뜻이 됩니다. 반대말은 break ranks로 '대오가 흐트러지다, 단합하지 않다'는 의미입니다.

CJ ENM and Naver are launching a drama production studio in Japan to tap into the world’s third-largest content market. The two Korean companies are closing ranks for global expansion in the drama production business.



They will set up a joint venture to combine CJ’s streaming content production know-how with Line Digital Frontier’s intellectual property, a Japanese subsidiary of Naver Webtoon, and digital content to produce Japanese drama series. Line Digital Frontier is the operator of Naver Webtoon’s Line Manga, the largest digital comics platform in Japan.



According to the Korea Creative Content Agency, Japan’s content market reached $191.3 billion in 2021.



“We aim to produce premium drama series targeting global OTT streaming services and other channels in Japan,” said a CJ ENM executive.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

CJ ENM과 네이버가 세계 3위 콘텐츠 시장인 일본 진출을 위해 현지에 드라마 제작 스튜디오를 설립한다. 한국에서 제작된 드라마의 해외 진출을 위해 두 회사가 서로 힘을 합치는 것이다.CJ와 네이버에 따르면 양사는 CJ의 스트리밍 콘텐츠 제작 노하우와 라인디지털프론티어의 지식재산권과 디지털 콘텐츠 제작 노하우를 결합해 일본에서 드라마 제작을 위한 합작법인을 세운다.라인디지털프론티어는 일본 최대 디지털 만화 플랫폼인 네이버 웹툰의 일본어 서비스 라인망가를 운영하고 있다.한국콘텐츠진흥원에 따르면 2021년 기준 일본 콘텐츠 시장 규모는 1913억 달러로 미국, 중국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 시장이다. CJ ENM 임원은 “글로벌 OTT 스트리밍 서비스와 일본 내 방송 채널을 겨냥한 프리미엄 드라마 제작을 목표로 하고 있다”고 말했다.K-드라마, K-팝 등 한국 대중문화에 대한 외국인의 관심이 부척 높아졌습니다. 이런 한류 열풍에는 한국의 웹툰이 한몫했죠. ‘디지털 코믹스(digital comics)’라고 불리는 웹툰 콘텐츠를 바탕으로 제작한 한국 드라마와 영화는 참신한 소재와 높은 연출력으로 세계시장에서 인기를 얻고 있습니다.예문 앞부분에 ‘힘을 합치다’라는 의미로 close ranks라는 표현이 쓰였습니다. close ranks는 군대 용어에서 온 표현으로 적의 공격을 방어하기 위해 사람들(ranks)이 나란히 줄을 서서 간격을 좁힌다는 뜻입니다. 비유적으로 ‘서로 똘똘 뭉치다, 결속을 강화하다’라는 뜻이 됩니다. Ranks는 계급이라는 뜻인 rank의 복수형으로 집단에 속한 사람들을 의미합니다.Close ranks에서 쓰인 close는 동사로 ‘닫다’가 아니라 ‘간격을 좁히다’라는 뜻입니다. ‘격차를 줄이다’는 close the gap으로 표현합니다. The president called on Trade, Industry and Energy Minister to come up with measures to support Korea’s system chip and foundry companies to help them close the gap with global leaders(대통령은 산업통상자원부 장관에게 한국 시스템 반도체와 파운드리 기업이 글로벌 리더들과의 격차를 줄일 수 있도록 지원 방안을 마련하라고 주문했다).반대말은 break ranks로 ‘대오가 흐트러지다, 단합하지 않다’ 또는 ‘의견을 달리하다’를 의미합니다. Some Republican congressmen have broken ranks with Donald Trump, former US president and Republican presidential candidate, on abortion rights(일부 공화당 하원의원은 낙태권에 대해 도널드 트럼프 전 미국 대통령이자 공화당 대선 후보와 의견을 달리했다).