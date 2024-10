roll이 동사로 쓰이면 '구르다, 굴리다'는 뜻입니다. roll out은 둥글게 말려져 있는 종이나 천 등을 쭉 펴다는 뜻이니까 안에 있던 내용이 밖으로 나오거나 보인다는 뜻이지요. 두 단어를 붙여서 roll out으로 하면 '출시' '첫 공개'라는 뜻의 명사가 됩니다.

Baemin, South Korea’s top food delivery platform, and the country’s leading travel and accommodation booking platform operator Yanolja have thrown down the gauntlet to win the automated meal ordering market now dominated by smaller startups.



Yanolja has upgraded ‘yaorder,’ a mobile ordering system developed by its subsidiary Yanolja F&B Solution, to enable diners to use it to order meals at tableside in a restaurant. Baemin and Viva Republica, operator of Korea’s leading financial super-app Toss, have joined Yanolja in the race for the country’s tableside meal-ordering market. Korea’s big platform companies are rushing to enter the self-serve meal-ordering market as they anticipate the market’s rapid growth amid rising labor costs due to the country's high minimum wage.



Baemin plans to officially roll out a QR code-based tableside meal-ordering system called ‘Baemin Order’ next week.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국내 1위 음식 배달 앱 배달의민족과 국내 대표 여행·숙박 예약 플랫폼 기업 야놀자가 소규모 스타트업이 장악하고 있는 자동 식사 주문 시장(테이블오더)을 선점하기 위한 도전에 나섰다.야놀자 자회사인 야놀자에프앤비솔루션이 개발한 모바일 주문 시스템 ‘ya오더’를 통해 이용자들은 식당 테이블에서 간편하게 주문할 수 있다. 배민과 국내 대표 금융 슈퍼앱 ‘토스’ 운영사인 비바리퍼블리카가 야놀자와 함께 테이블오더 시장에 진출했다.최저임금 인상으로 인건비가 상승함에 따라 테이블오더 시장이 성장할 것으로 예상되자 국내 대형 플랫폼 기업들이 뛰어들고 있는 것이다.배민은 다음 주 QR코드를 통해 테이블에서 식사 주문을 할 수 있는 ‘배민오더’를 정식으로 출시할 예정이다.매장 테이블에 놓인 태블릿 또는 핸드폰 QR코드를 통해 메뉴를 검색하고 주문·결제하는 식당이 늘어나고 있습니다. 이를 ‘테이블오더’라고 부르는데, 사실 영어권에서 table order라고 말하지는 않습니다. 정확한 영어 표현이 없기 때문에 위 예문과 같이 tableside meal-ordering system 등으로 번역할 수 있습니다.예문 아랫부분에 ‘새로운 상품이나 서비스 또는 제도를 처음으로 선보이다’는 의미로 roll out이라는 표현이 쓰였습니다. roll은 종이나 옷감, 필름 등을 ‘둥글게 말아 놓은 통’을 뜻합니다. A roll of toilet paper 또는 a toilet roll은 화장실 휴지(toilet paper)라는 뜻이지요.roll이 동사로 쓰일 때는 ‘구르다, 굴리다’는 뜻입니다. roll out은 둥글게 말려져 있는 종이나 천 등을 쭉 펴다는 뜻이니까 안에 있던 내용이 보인다는 뜻이지요.South Korea’s largest carmaker Hyundai Motor will roll out hybrid cars for 14 models, including subcompact, full-size cars and luxury models next year(우리나라의 가장 큰 자동차 회사인 현대차는 소형차, 대형차, 프리미엄 차 등 14개 차종의 하이브리드 모델을 내년에 선보일 예정이다).두 단어를 붙여서 rollout으로 하면 ‘출시’ ‘첫 공개’라는 뜻의 명사가 됩니다. Vodafone Idea said the agreements marked the first step towards the rollout of the company’s three-year investment plan(보다폰 이데아는 이번 계약이 3개년 투자 계획을 실시하기 위한 첫걸음을 뗀 것이라고 말했다).