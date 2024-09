stand pat은 자신의 결정과 신념을 유지하거나 변화를 반대한다는 뜻입니다. 이 표현은 블랙잭(blackjack)이라는 카지노 게임에서 유래한 말입니다.

뉴스1

South Korea’s headline inflation stayed in the 2% range for the third straight month in June, raising expectations that the country’s inflation would remain below 3% in the latter half of this year.



Consumer prices in June added 2.4% from a year ago, the lowest rise since July 2023, according to data released by Statistics Korea. The Bank of Korea also forecast the country’s inflation will continue trending downward, BOK Deputy Governor Kim Woong said.



But the central bank remained uncertain whether the country’s headline inflation will stabilize at its target of 2% this year, citing the sharply undervalued Korean currency against the US dollar, as well as lingering uncertainties over international oil prices, weather conditions and the country’s public tariffs.



The BOK stood pat on its policy interest rate at 3.50% for the 11th straight meeting during the last rate decision meeting in May.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

6월 물가상승률이 석 달 연속 2% 대에 머물러 올해 하반기에도 물가상승률이 3% 이하로 유지될 것이라는 기대가 커지고 있다.통계청에 따르면 6월 소비자물가는 전년 대비 2.4% 올라 2023년 7월 이후 가장 낮은 상승률을 기록했다. 김웅 한국은행 부총재보는 앞으로도 소비자물가 상승률 둔화가 이어질 것으로 전망했다.그러나 한국은행은 미 달러 대비 급격한 원화 약세와 유가, 날씨, 외국 상품에 대한 관세 등 불확실성이 남아 있어 올해 목표 물가 상승률 2%를 유지할 수 있는지는 불확실하다고 밝혔다.한은은 지난 5월 정책금리를 11개월 연속 3.50%로 유지했다.작년 여름부터 한국은행은 기준금리를 연 3.50%로 유지하고 있습니다. 기준금리는 은행이나 다른 금융기관이 예금을 유치하거나 대출할 때 기준이 되는 금리입니다. 올 4월 이후 소비자 물가 상승률 즉 인플레이션이 정부 목표치인 2%대로 완화됨에 따라 한국은행이 금리를 낮출 것이란 기대가 커지고 있습니다. 하지만 환율과 유가 등 불안요소를 고려할 때 인플레이션을 2%대로 계속 유지할 수 있을지 불확실하다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 금리를 ‘현 수준으로 유지하다’는 뜻으로 stand pat이라는 표현이 쓰였습니다. pat은 보통 아이나 강아지 등을 손바닥으로 ‘사랑스럽게 쓰다듬다, 토닥거리다’는 뜻으로 쓰입니다. Jessica patted the little puppy(제시카는 아기 강아지를 쓰다듬었다).하지만 stand pat은 위의 뜻과는 상관없이 자신의 결정과 신념을 유지하거나 변화를 반대한다는 뜻입니다. 이 표현은 블랙잭(blackjack)이라는 카지노 게임에서 유래한 말입니다. 딜러와 일대일로 하는 게임으로 각자 받은 카드 숫자의 합이 먼저 21이 되거나 21에 가까우면서도 21을 초과하지 않으면 이기는 게임입니다.먼저 베팅할 금액인 카지노 칩을 테이블에 올려 놓고 딜러와 자신이 각각 카드 두 장을 받습니다. 딜러는 자신이 가진 카드 두 장 중 한 장을 보여주지 않고 게임을 하는데 게임 도중 딜러에게 카드를 추가로 받거나 더 받지 않아도 됩니다. 카드를 더 받고 싶으면 hit이라고 외치거나 손으로 테이블을 두드립니다. 반대로 카드를 더 이상 받고 싶지 않으면 stay라고 말하거나 손바닥으로 테이블을 살짝 댑니다(pat). 그래서 stand pat이라는 표현이 생긴 거지요. The president stood pat on his decision to appoint her as prime minister(대통령은 그녀를 국무총리로 지명하기로 한 결정을 고수했다).