strike out은 야구 경기에서 삼진아웃이라는 뜻이죠. 단호한 결심으로 어렵고 긴 여정이지만 독립적으로 새로운 일을 시작한다는 뜻으로도 쓰입니다.

Kim Bong-jin, a former chairman and CEO of Woowa Brothers, operator of South Korea’s No. 1 food delivery app Baedal Minjok Baemin for short is striking out for a new platform just one year after leaving the company he founded.



Kim’s newly founded Grande Clip announced on Friday it acquired a 50% stake in Stayfolio, a Korea-based accommodation platform, becoming the latter’s largest shareholder with management rights.



This is Kim’s first platform startup acquisition since leaving Woowa Brothers last summer. Baemin’s founding members have regrouped to lend Kim a hand in rebuilding a new startup empire. Kim set up Woowa Brothers, which runs Baemin, in 2010. Nine years later, the app was sold to Germany’s Delivery Hero for $4.3 billion after climbing to the top of the Korean food app market.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국 최대 음식 배달앱인 배달의민족(배민) 김봉진 전 회장은 자신이 창업한 회사를 떠난 지 1년 만에 새로운 플래폼 사업을 시작한다.김 전 회장이 새로 설립한 그란데클립은 국내 숙박 스타트업 스테이폴리스 지분 50%를 사들여 경영권을 가진 1대 주주가 되었다고 금요일 발표했다.김 전 회장이 지난여름 우아한형제들을 떠난 이후 플랫폼 스타트업을 인수한 건 스테이폴리오가 처음이다. 배민의 창립 멤버들이 김 전 회장을 도와 새로운 성공적인 스타트업을 만들기 위해 다시 모였다.김 전 회장은 배민의 모회사 우아한형제들을 2010년 설립했다. 9년 후 한국 음식 배달앱 부문 1위로 올라선 배민은 독일계 플랫폼 기업 딜리버리 히어로에 43억 달러에 매각됐다.배달의민족 창업자인 김봉진 전 회장은 2019년 회사를 딜리버리 히어로에 매각하면서 1년간 동종 업계에서 경쟁하지 않겠다고 약속했습니다. 이 기간이 끝나자 그가 맞춤형 숙박 예약 스타트업 스테이폴리스를 인수해 새로운 플랫폼 사업을 시작한다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘새롭게 시작하다’ ‘독립하다’는 의미로 strike out이라는 표현이 쓰였습니다. 스트라이크 아웃이라는 말은 야구 경기에서 많이 사용한 용어입니다. 타석에 들어선 타자가 투수가 던진 공을 세 번 못 쳐서 더 이상 그 회(inning)에 공격 기회가 없어지는 삼진아웃이라는 뜻이죠. LG Twins captain Kim Hyun-soo recorded his first strikeout of the 2024 season(LG트윈스 주장 김현수는 올 시즌 첫 삼진아웃을 당했다).하지만 위 기사에서는 야구와는 상관없는 뜻으로 단호한 결심으로 어렵고 긴 여정이지만 독립적으로 새로운 일을 시작한다는 뜻입니다. After working for her grandfather for 10 years, Angela felt it was time to strike out on her own(할아버지 회사에서 10년간 일한 후 안젤라는 독립할 때가 되었다고 느꼈다). ‘독자적으로 행동한다’는 뜻으로도 쓰입니다. As the National Assembly failed to pass new artificial intelligence laws, local governments are striking out on their own to regulate the new technology(국회가 새로운 인공지능에 대한 법을 통과시키지 못함에 따라 각 지방정부는 자체적으로 관련 규율을 정하기로 했다).‘실패하다’ ‘저지하다’는 뜻으로도 strike out을 씁니다. 삼진아웃과 비슷한 의미겠지요. Its former CEO sought to strike out the company’s fraud claim against him(전 대표이사는 사기 혐의를 없애기 위해 노력했다).