'많은 관중이 즐기는 운동 경기' '관중 동원력이 큰 경기'라는 뜻으로 관중(spectator)과 스포츠(sport)라는 단어가 함께 쓰여 spectator sport라는 표현이 생겼습니다.

한경DB

Women in their 20s are driving the growth in ticket sales for the Korean professional baseball league. Their share climbed to 23.4% of 2024 Korea Baseball Organization (KBO) league game attendees in the first three months of the season versus 19.6% in the same period a year before.



That contrasted with a decline in the share by men in that age group to 14.8% from 21.2% during the same period. That could be a strange phenomenon from the perspectives of the US and Japanese baseball leagues, where baseball games are seen as a spectator sport for middle-aged men.



Baseball clubs’ aggressive marketing through YouTube channels and social networks has attracted throngs of young women to their stadiums. A popular TV show “Best Baseball” featuring games between retired players and newbies also drew interest in the professional league.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

20대 여성이 한국 프로야구 관중의 주류로 떠오르고 있다.올해 한국 프로야구(KBO) 시즌 첫 석 달 동안 판매된 티켓 중 20대 여성이 차지하는 비율은 지난해 19.6%에서 올해 23.4%까지 늘었다. 20대 남성 점유율이 지난해 21.2%에서 14.8%까지 떨어진 것과는 대조적이다.중년 남성들의 스포츠로 인식되며 관중 고령화 문제가 대두하고 있는 미국과 일본 프로야구계에서도 놀라워하고 있는 현상이다.구단별로 유튜브와 SNS 등 다양한 매체를 통해 자신들의 야구팀을 적극적으로 홍보하면서 많은 젊은 여성이 야구 경기장을 찾고 있다. 은퇴한 선수와 신예들이 함께 펼치는 TV 예능 <최강야구>의 성공도 한국 프로야구에 대한 관심을 불러일으키는 데 한몫했다.우리나라에서 야구 경기 관람은 가족과 친구, 연인과 함께 음식을 먹거나 노래를 부르며 응원하는 일종의 놀이 문화가 됐습니다. 응원단장(cheer leader)의 율동에 맞춰 경기 시작부터 끝까지 구호를 외치고 노래를 부르며 좋아하는 선수와 팀을 열렬히 응원하는 모습은 외국인들에게 매우 인상적으로 비쳐진다고 합니다. 외국 언론에서도 우리나라 사람들의 열정적인 야구 관람 문화를 한국의 독특하고 흥미로운 현상으로 다루곤 합니다. 올해는 팀 간 경기력이 평준화되면서 순위 경쟁이 더욱 치열해 팬들이 응원하는 재미가 더 늘었습니다.지난해 5월 정부가 코로나19 대유행을 독감 수준인 풍토병(endemic)으로 선언한 이후 외부 활동에 대한 제한이 풀리면서 프로야구 경기 관중 수가 크게 증가했습니다. 그중에서도 특히 20대 여성 관중이 급격히 늘면서 한국 프로야구의 주류 팬으로 자리 잡고 있다는 기사의 일부입니다.예문 중간에 ‘많은 관중이 즐기는 운동 경기’ ‘관중 동원력이 큰 경기’라는 뜻으로 관중(spectator)과 스포츠(sport)라는 단어가 함께 쓰여 spectator sport라는 표현이 생겼습니다. What is your country’s most popular spectator sport?(너희 나라 국민이 가장 많이 즐기는 경기가 뭐니?).favorite sport(인기 있는 스포츠)와는 뉘앙스에서 다소 차이가 있을 수 있습니다. 예를 들어 배드민턴이 가장 인기 있는 스포츠는 될 수 있지만, 대규모 관중을 동원하는 spectator sport로 직결되는 것은 아닐 수 있으니까요.스포츠 외에도 정치나 외교 분야에서 많은 사람이 관심 갖는 이벤트를 뜻할 때도 쓰입니다. The presidential debate was a spectator sport(많은 사람이 대통령 후보자들의 토론을 지켜봤다).