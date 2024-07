스포츠 경기에서 결승전에 올라갔다가 2위에 그친 선수를 runner-up이라고 합니다.3위는 second runner-up으로 표현할 수 있습니다. third runner-up이 아니라는 점에 주의하세요.

Getty Images Bank

South Korea, home to the world’s two largest memory chipmakers Samsung Electronics and SK Hynix has unveiled a record 26 trillion won ($19 billion) state support program for the country’s semiconductor industry.



The support program exceeds plans suggested by Finance Minister Choi Sang-mok earlier this month when he said the government targeted more than 10 trillion won in support for chip investments and research.



Under the latest plan, announced at an economy-related ministers’ meeting presided over by President Yoon Suk Yeol, the government is set to provide 17 trillion won in financial aid through the state-run Korea Development Bank to domestic chipmakers.



Although Samsung is the world’s largest maker of memory chips, including DRAM and NAND, it is a distant runner-up in the foundry business that manufactures chips for fabless companies to dominant player Taiwan’s TSMC.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

세계 양대 메모리칩 제조업체인 삼성전자와 SK하이닉스를 보유한 한국은 국내 반도체 산업 지원 금액으로는 사상 최대인 26조원(190억 달러)을 지원하기로 했다.이번에 나온 금융 지원 계획은 이달 초 최상목 기획재정부 장관이 반도체 투자 연구를 돕기 위해 정부가 10조원 이상을 지원할 것이라고 밝힌 금액을 초과한다.윤석열 대통령이 주재한 경제관계장관회의에서 발표한 국내 반도체 산업 지원 계획에 따라 정부는 산업은행을 통해 17조원 규모의 금융 지원을 하기로 했다. 삼성은 D램과 낸드 등 메모리 분야에서 세계 최대의 반도체 회사지만 파운드리(반도체 제조 시설이 없는 팹리스 회사에 반도체를 만들어주는 사업) 시장에서는 대만 TSMC에 많이 뒤처진 2위를 달리고 있다.글로벌 반도체 패권 경쟁에서 주도권을 놓치지 않기 위해 미국·중국·일본·유럽연합 등 경쟁국들은 세금 혜택이나 저금리 대출 등을 통해 반도체 기업을 적극적으로 지원하고 있습니다. 우리나라도 반도체 산업 경쟁력을 높이기 위해 정부가 26조원의 금융 지원책을 마련했다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘2등’을 의미하는 runner-up이라는 표현이 쓰였습니다. 스포츠 경기에서 결승전에 올라갔다가 2위에 그친 선수를 말합니다. 여러 명이 한 팀을 이뤄 참여한 구기종목에서 2등을 한 선수들은 runner 뒤에 s를 붙여 runners-up으로 복수로 씁니다.2위는 second prize winner, 동사로 ‘2위에 오르다’라는 표현은 finish second 또는 win second place라고 쓸 수 있는데 왜 runner-up이라는 표현이 생겼을까요?결승전에 올라간 선수 중 실력 차이가 크지 않은 선수가 있겠지요. 거기서 2등을 했다는 건 1등과 아까운 점수 차로 졌다는 것입니다. 조금만 더 힘을 냈으면, 가령 높이뛰기 같은 경기를 비유로 하면 더 높이 도움닫기를 해서 앞으로 달렸으면 1등을 할 수도 있었다는 의미를 내포합니다.In 2023, Heineken fell to the No. 3 foreign beer brand in Korea, trailing No. 1 Asahi and runner-up China’s Tsingtao(2023년 한국 수입 맥주 시장에서 하이네켄은 1위를 차지한 아사히와 2위 업체 중국 칭다오에 이어 3위로 밀려났다). 3위를 second runner-up으로 표현할 수 있습니다. third runner-up이 아니라는 점에 주의하세요. Lisa was named second runner-up in the Miss America competition(리사는 미스 아메리카 선발대회에서 3위를 차지했다).