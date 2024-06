[영어 이야기] 기울어진 운동장을 바로 잡을 때 'level playing field'

예문 중간에 '기울어진 운동장을 바로잡는다'의 뜻으로 level the playing field라는 표현이 쓰였습니다. level은 동사로 쓰일 땐 '평평하게 하다'는 뜻입니다.

The Financial Services Commission (FSC) said on Thursday it will extend its stock short-selling ban by 10 months to the end of March 2025.



“If short sales resume now without centralized electronic monitoring systems in place, there is a risk that large-scale illegal short selling will occur again,” said FSC Vice Chairman Kim So-young at a media briefing.



Stock market analysts said Korea, Asia’s fourth-largest economy, will likely resume stock short-selling practice as early as April of next year after revising relevant rules to level the playing field between retail and institutional investors and strengthening fines and punishments for illicit illegal short sales.



The government prohibited short selling of domestic stocks from Nov. 6 of last year through the first half of this year after some foreign banks were found to have executed a substantial amount of naked short sales, which is illegal in the country.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

금융위원회는 주식 공매도 금지 조치를 당초 계획보다 10개월 연장한 2025년 3월 말까지 유지한다고 목요일 발표했다.김소영 금융위 부위원장은 언론 브리핑에서 “전산시스템이 구축되지 않은 상황에서 공매도를 재개할 경우 대규모 불법 공매도가 다시 반복될 우려가 있다”고 말했다.주식 시장 분석가들은 아시아 4위의 경제 대국인 한국이 개인과 기관 투자자 간 공매도 거래 시장에서 기울어진 운동장을 바로잡기 위해 관련 규정을 개정하고 불법 공매도에 대한 벌금과 처벌 수준을 강화한 후 이르면 내년 4월부터 주식 공매도 제도를 재개할 것으로 예상했다.한국 정부는 지난해 11월 6일 일부 외국계 은행들이 국내에서 금지된 무차입 공매도 거래를 대규모로 한 것이 드러나자 올해 상반기까지 국내 주식 공매도를 금지했다.공매도(short selling)란 주가 하락을 예상하고 현재 가지고 있지 않은 주식을 증권사에서 빌려 매도한 후 일정 기간이 지나 그 주식을 시장에서 다시 매수한 후 돌려주는 매매 방식입니다. 예상대로 주가가 떨어지면 미리 팔아서 받은 금액과 나중에 되사서 갚은 금액의 차이가 수익이 됩니다(생글생글 850호 영어이야기 참조).한국 금융당국은 작년 11월부터 공매도를 막았는데, 금지 시한을 올 상반기에서 내년 3월까지 연장하기로 했다는 기사의 일부입니다.예문 중간에 ‘기울어진 운동장을 바로잡는다’의 뜻으로 level the playing field라는 표현이 쓰였습니다. level은 동사로 쓰일 땐 ‘평평하게 하다’는 뜻입니다. Contractors leveled the ground first when they were laying tiles(공사 계약자들은 타일을 깔 때 바닥을 먼저 평평하게 했다).이 표현은 운동 경기에서 유래했습니다. 축구장 바닥이 우리 팀 골대가 있는 쪽이 상대팀보다 낮다면 우리 선수들이 달릴 때 더 힘이 들겠지요. 그래서 후반전은 서로 골대 위치를 바꾼답니다. 다시 말해 경쟁을 할 때 공정하게 같은 기준을 마련하다는 비유적인 뜻으로 이 표현이 많이 쓰입니다.level playing field를 하나의 단어처럼 ‘공정한 기준’이라는 뜻으로도 사용합니다. 여기에선 level이 ‘평평한’이라는 형용사로 쓰이지요. The government needs to create a level playing field for students to be able to compete fairly on a level playing field(학생들이 공평한 조건에서 경쟁할 수 있도록 정부가 공정한 기준을 마련해야 한다).