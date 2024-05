force는 물리적인 힘이라는 뜻입니다. s를 붙여 복수로 사용해 join forces라고 쓰면 어떤 공동의 목표를 달성하기 위해 힘을 합치다가 됩니다. forces대신 hands를 써서 join hands로 표현해도 같은 뜻입니다.

게티이미지뱅크

Hyundai Motor Group agreed to join forces with SK Enmove to develop next-generation vehicle refrigerants, which are used in air conditioning systems and heat pumps of cars.



Under their agreement, SK Enmove will lead the development of advanced refrigerants to enhance heating performance by more than 30%, compared to the existing models.



Hyundai Motor will focus on developing vehicle thermal management systems fitting with SK Emove’s new refrigerants to improve electric vehicles’ (EVs) mileage in winter.



Unlike internal combustion engine cars, EVs do not generate engine waste heat that warms the interior of cars, so they need to use refrigerants for both cooling and heating.



SK Enmove produces EV lubricants and immersion cooling fluid funneled into pump systems to reduce energy consumption. The two companies will cooperate to develop technologies to recover and recycle waste refrigerants.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

현대자동차그룹은 자동차 공조 장치, 히트펌프 등에 사용하는 차세대 차량용 냉매를 개발하기 위해 SK엔무브와 함께 협력하기로 했다.협약에 따라 SK엔무브는 기존 냉매 대비 난방 성능을 30% 이상 개선하는 첨단 차량용 냉매 개발을 담당하게 된다. 현대자동차그룹은 전기차의 겨울철 주행거리를 늘리기 위해 SK엔무브가 개발한 신규 냉매에 맞는 차량 열관리 시스템 개발에 집중한다.전기차는 내연기관차와 달리 차내 난방에 활용할 엔진 폐열을 발생시키지 않아 냉난방 겸용 냉매가 필요하다.SK엔무브는 에너지 소비를 줄이기 위한 펌프 시스템에 유입되는 전기차 윤활유와 침지 냉각액을 생산한다. 두 회사는 폐냉매 회수와·재활용 기술 개발에도 협력한다.엔진을 사용하는 내연기관차와 달리 배터리를 동력으로 사용하는 전기차는 주행 중 냉난방에 사용할 만큼의 열이 발생하지 않습니다. 별도의 냉매가 필요하지요. 이런 냉매 개발을 위해 현대차그룹과 SK엔무브가 힘을 합친다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘협력하다’ ‘힘을 합치다’는 뜻으로 join forces라는 표현이 쓰였습니다. force는 ‘물리적 힘’이라는 뜻입니다. s를 붙여 복수로 사용해 join forces라고 쓰면 ‘어떤 공동의 목표를 달성하기 위해 힘을 합치다’가 됩니다. During the summit meeting, leaders of South Korea, the United States and Japan agreed to join forces to deter nuclear threats from North Korea and achieve sustainable peace on the Korean peninsula (정상회담에서 한국과 미국, 일본 지도자들은 북한의 핵 위협을 저지하고 한반도의 지속 가능한 평화를 위해 협력하기로 했다).forces의 사전적 의미는 ‘군대’ ‘군사력’입니다. 예를 들어 armed forces는 국가의 육·해·공군을 총칭하는 단어지요. 그렇다고 join forces는 군대에 입대한다는 뜻이 아닙니다. 육군의 경우 join the army가 맞는 표현입니다.힘을 모은다는 건 협력을 위해 손을 잡는다는 뜻이기도 하지요. forces 대신 hands를 써서 join hands로 표현해도 같은 뜻입니다. A South Korean company decided to join hands with a foreign private equity firm to take over the pharmaceutical company, which has developed a bird flu vaccine(한국 회사와 외국계 사모펀드는 조류독감 백신을 개발한 제약회사를 인수하기 위해 협력하기로 결정했다).