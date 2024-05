pro와 con은 각각 이익과 불이익이라는 뜻인 advantage와 disadvantage의 동의어입니다. 또한 긍정적인 면과 부정적인 면이라는 의미로도 해석됩니다. pro와 con뒤에 s를 붙여 복수로만 사용해야 합니다.

The conflict between HYBE Co. its label behind globally popular girl group NewJeans has sparked a debate on the pros and cons of the K-pop’s multi-label system.



Their clash has brought to the surface the challenge facing the K-pop industry’s multi-label system, pioneered by HYBE, the company behind global sensation BTS. In the Korean entertainment industry, a label refers to a subsidiary under an entertainment company.



Bang Si-hyuk, founder and chairman of HYBE, introduced the multi-label system after acquiring leading music agencies. Its local peer JYP Entertainment Corp. has also adopted the model, followed by SM Entertainment Co. last year. The multi-label model has been credited for the strong performance of K-pop idols and for generating a steady stream of profits for their parent companies.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

글로벌 인기 걸그룹 뉴진스의 소속사와 모회사인 하이브의 갈등으로 K팝 멀티레이블 제도의 장단점에 대한 논란이 일고 있다.이들의 충돌로 글로벌 센세이션을 일으킨 방탄소년단(BTS) 회사인 하이브가 K팝 업계에 처음으로 도입한 멀티레이블 제도에 대한 문제점이 표면화됐다. 한국 연예계에서 레이블이란 대형 엔터테인먼트사 산하에 있는 자회사를 말한다.하이브의 설립자이자 회장인 방시혁 대표는 유수의 음반 기획사를 인수한 뒤 멀티레이블 제도를 도입했다.국내 경쟁사인 JYP엔터테인먼트도 이 모델을 채택했고, 지난해에는 SM엔터테인먼트도 멀티레이블 제도를 채택했다.그동안 멀티레이블 제도는 K팝 아이돌의 큰 성공과 모회사에 꾸준한 수익을 내주는 모델로 평가되었다.최근 불거진 뉴진스 소속사이자 하이브 산하 레이블인 어도어 대표와 하이브와의 갈등은 K팝 업계에 자리 잡은 멀티레이블 제도에 대한 문제점을 드러냈다는 점에서 화제가 되었습니다.멀티레이블 제도란 엔터테인먼트 회사 한 곳이 여러 명의 가수나 아티스트를 한꺼번에 관리하지 않고 그 산하에 여러 소속사 또는 레이블을 두어 각각의 아티스트를 독립된 형태로 관리하는 시스템을 말합니다. 예를 들어 BTS의 레이블은 하이브 자회사 중 한 곳인 빅히트엔터테인먼트입니다. 뉴진스의 레이블인 어도어 대표와 모회사 하이브와의 갈등이 그동안 K팝의 성공 요인으로 여겨온 멀티레이블 제도에 대한 장단점을 논의하게 되는 계기가 되었다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘장점과 단점’이라는 뜻의 pros and cons라는 표현이 쓰였습니다. pro와 con은 각각 이익과 불이익이라는 뜻인 advantage와 disadvantage의 동의어입니다. 또한 긍정적인 면과 부정적인 면이라는 의미로도 해석됩니다. There are pros and cons of social media(소셜미디어에는 장단점이 있다). 이 문장을 다음과 같이 바꿀 수 있습니다. There are advantages and disadvantages of social media. There are the positive and negative effects of social media.라틴어 pro와 contra에서 기원한 단어로 각각 ‘지지’ 또는 ‘반대’한다는 for, against의 뜻으로도 해석됩니다. 중요한 결정을 내리거나 어떤 행동을 하기 전에 신중하게 고려한다는 의미지요. At the three-hour meeting, they debated the pros and cons of introducing the new education programs for private schools(세 시간 동안 열린 회의에서 그들은 사립학교에 새로운 교육 프로그램을 도입하는 문제의 장단점을 논의했다).여기서 주의할 점! pro와 con뒤에 s를 붙여 복수로만 사용해야 합니다.