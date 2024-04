fledge는 새끼 새의 깃털이 모두 난다는 뜻입니다.fledgling은 깃털이 나고 있다는 현재진행형의 뜻으로 아직 온전히 날 수 있을 정도로 성장하지 않은 '미숙한''신생의'라는 뜻이 됐습니다.

A hyper-casual game developed by South Korea’s fledgling gaming publisher Supercent was the world’s third-most downloaded newly launched app last year, just behind global super apps Meta Platforms Inc.’s Threads and OpenAI’s ChatGPT.



According to data from mobile app market intelligence AppMagic, Supercent’s Burger Please! has been downloaded 83.81 million times since its launch a year ago, ranking third on the global top new app list for 2023.



Meta’s Threads was the most downloaded app among newly launched apps last year, with 253.39 million downloads and the runner-up was OpenAI’s ChatGPT, with 163.05 million.



The Korean game is a hyper-casual game, which is easy to play with simple and minimalistic user interfaces and is usually free. It is a management simulation game where players become the owners of a burger joint and grow it into a successful franchise.

한국의 신생 게임 회사인 슈퍼센트가 개발한 하이퍼캐주얼 게임은 지난해 새로 출시한 앱 중 메타의 스레드와 오픈AI 챗GPT의 뒤를 이어 세계에서 세 번째로 가장 많이 다운로드된 앱이다.모바일 앱 시장조사업체 앱매직에 따르면 슈퍼센트의 버거플리즈 누적 다운로드는 1년 전 시장에 소개된 이후 8381만 건으로, 2023년 출시된 앱 중 세계 3위를 기록했다.메타의 스레드가 2억5339만 다운로드를 기록해 사용자가 가장 많이 내려받은 앱이었고, 2위는 오픈AI의 챗GPT로 1억6305만 다운로드를 기록했다.이 게임 장르는 하이퍼캐주얼로 쉽고 간단하게 무료로 즐길 수 있는 것이 특징이다. 게이머가 버거 전문점의 주인이 되어 성공적인 프랜차이즈로 성장시키는 경영 시뮬레이션 게임이다.최근 모바일 게임업계에선 규칙이 간단하고 누구나 쉽게 즐길 수 있는 하이퍼캐주얼 게임이 인기를 얻고 있습니다. 우리나라 게임 스타트업이 개발한 하이퍼캐주얼 게임 버거플리즈가 글로벌 슈퍼앱인 메타의 ‘스레드’와 오픈AI의 챗GPT에 이어 세계에서 세 번째로 인기 있는 게임이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘신생의’라는 뜻으로 fledgling이라는 단어가 쓰였습니다. fledge는 새끼 새의 깃털이 모두 난다는 뜻입니다. 둥지에서 날아갈 수 있을 정도로 성장했다는 것이지요. fledgling은 깃털이 나고 있다는 현재진행형의 뜻으로, 아직 온전히 날 수 있을 정도로 성장하지 않은 ‘미숙한’ ‘신생의’라는 뜻이 됐습니다. South Korea’s two largest automakers signed an agreement to jointly develop electric vehicle battery cells with an Indian battery maker to grab the lead in Southeast Asian country’s fledgling EV market with high growth potential(한국에서 가장 큰 자동차 회사 두 곳은 아직은 성장하지 않았지만 큰 잠재력을 가진 인도의 전기차 시장에서 주도권을 갖기 위해 배터리 제조회사와 공동으로 전기차 배터리를 생산하기로 합의했다).아직 깃털조차 나지 않을 정도로 완전 초보라는 뜻으로 접두사 un을 붙인 unfledged라는 단어도 있습니다. The business group has established new subsidiaries and made heavy investments in them over the past few years. But many of them are still unfledged and not yet making profits(그룹은 지난 수년간 새로운 계열사를 설립하고 많은 투자를 했지만, 신설 계열사 상당수는 이익을 낼 정도로는 아직 성장하지 못했다).