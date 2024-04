punch above its weight는 '평소 실력이나 능력 또는 기대했던 것 이상의 성과를 내다'는뜻입니다. weight는 '무게' '무거운 것', punch는 '주먹으로 치다', 뾰족한 것으로 '구멍을 뚫다'는 뜻으로 권투에서 유래했다고 합니다.

Getty Image Bank

South Korea and Japan are the two most important markets for mergers and acquisitions in Asia, and China is still a significant private market with potential for mid- to long-term growth, North Asia-focused private equity firm MBK Partners said in an annual letter to its shareholders last week.



Korea is a market that punches above its weight. The country has the 10th-largest gross domestic product (GDP) in the world but ranks fifth in the number of large caps. MBK will continue to focus on Korea, Japan and China.



MBK, one of the largest North Asian private equity houses, had more than $30 billion in capital under management as of the end of 2023. Its letter to shareholders is sent to about 100 global investors such as the Singaporean sovereign wealth fund GIC, the Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) and Korea’s National Pension Service (NPS).

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국과 일본은 아시아에서 가장 중요한 인수합병 시장이며, 중국은 여전히 중장기 성장 잠재력을 지닌 중요한 사모시장이라고 북아시아에 초점을 맞춘 사모펀드 MBK 파트너스가 연례 서한에서 밝혔다.한국은 기대 이상의 성과를 내는 시장이다. 한국은 국내총생산(GDP) 기준으로 세계에서 10번째지만 시가총액이 높은 회사 기준으로는 다섯 번째 시장이다. MBK는 앞으로도 한국, 일본, 중국에 집중할 계획이다.북아시아 최대 사모펀드 중 하나인 MBK는 2023년 말 기준 300억 달러 이상의 자금을 운용하고 있다. 주주들에게 보내는 서한은 싱가포르 국부펀드인 GIC, 캐나다연금투자위원회(CPPIB), 한국의 국민연금 등 100여 곳의 글로벌 투자회사와 기관에 발송된다.금융시장에서 기관투자자와 개인이 공개적으로 판매되는 펀드 등을 통해 투자하는 시장을 ‘공모시장’이라고 합니다. 반면 개인 자산가들과 많은 현금을 보유한 연금, 보험회사 등을 대상으로 비공개로 자금을 조달해 펀드를 만든 후 인수합병 등과 같은 큰 거래에 투자하는 시장은 ‘사모시장’이라고 합니다. 한국에 기반을 둔 사모펀드인 MBK파트너스가 주요 투자자들에게 보낸 연례 서한에 담긴 내용의 일부입니다.예문 중간에 ‘평소 실력이나 능력 또는 기대했던 것 이상의 성과를 내다’는 뜻으로 punch above its weight라는 표현이 쓰였습니다. weight는 ‘무게’ ‘무거운 것’이라는 뜻입니다. punch는 ‘주먹으로 치다’, 뾰족한 것으로 ‘구멍을 뚫다’라는 뜻이고요. 이 표현은 권투 경기에서 유래했다고 합니다. 체구가 작은 선수가 키와 몸무게가 더 나가는 상대 선수를 이기기 위해서는 자신의 몸무게보다 더 세게 펀치를 날려야겠지요. 그런 의미에서 능력 이상의 결과를 낸다는 뜻이 됐습니다. The two boxing champions opened a new class to train young fighters to punch above their weight(두 명의 권투 챔피언은 새로운 선수들이 기량을 더 발휘할 수 있도록 훈련시키기 위해 새로운 수업을 개설했다).어느 국가나 지역이 보유한 자원이나 경제력 대비 높은 영향력을 발휘할 때도 쓰는 표현입니다. To ensure South Korea continues to punch above its weight on the global stage, businesses and workers must continue to improve efficiency and raise productivity(한국이 글로벌 무대에서 계속 영향력을 유지하기 위해서는 기업과 직원들은 지속적으로 효율과 생산성을 높여야 한다).