mute는 조용한, 무음, 소리를 줄이다, 마이크를 끄다 등 형용사, 명사, 동사로 두루 쓰입니다. mute의 동의어로 silent(조용한) silence(침묵, 침묵시키다)가 있습니다.

South Korea has remained muted to a new gold rush fueled by various central banks gobbling up the precious metal.



According to the World Gold Council, total gold holdings by central banks across the globe added 39 tons in January, extending the latest gold run after reaching 1037.4 tons in 2023 and 1081.9 tons in 2022. Over the past two years, the total net purchase of gold by foreign central banks exceeded 2000 tons.



China, the world’s second-largest economy, has added 300 tons of the precious metal to its foreign reserves since the People’s Bank of China renewed buying it in October 2022. As of the end of 2023, the central bank’s gold reserves amounted to 2235.3 tons.



Its counterpart in India also upped its gold reserves to 803.5 tons in 2023 from 754.1 tons in 2021.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

각국 중앙은행이 앞다퉈 금을 사들이고 있지만 한국은 이런 골드러시에도 별 다른 움직임을 보이고 있지 않다.세계금협회에 따르면 전 세계 중앙은행의 전체 금보유량은 2023년 1037.4톤, 2022년 1081.9톤에 이어 올해 1월에는 39톤 증가해 금 매입세가 이어졌다. 지난 2년간 각국 중앙은행은 2000톤이 넘는 금을 순매입한 것으로 나타났다.세계 2위 경제대국인 중국은 2022년 10월 인민은행이 금 매입을 재개한 이후 300톤의 금을 외환 보유량에 추가했다. 2023년 말 기준 인민은행의 금 보유량은 2235.3톤에 달한다.인도는 금 보유량을 2021년 754.1톤에서 2023년 803.5톤으로 늘렸다.금 가격이 역대 최고 수준으로 치솟은 가운데 각국 중앙은행은 지난 2년간 앞다퉈 금을 사들여 현재 대규모 평가이익을 누리고 있습니다. 반면 한국 은행은 지난 10년간 금을 매입하지 않아 투자수익을 올리지 못할 우려가 있다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘침묵하는’을 뜻하는 ‘muted’라는 단어가 쓰였습니다. mute의 과거분사로 mute는 조용한, 무음, 소리를 줄이다, 마이크를 끄다 등 형용사, 명사, 동사로 두루 쓰입니다. 위 기사에서 muted는 말을 하지 않고 있다는 사전적 의미보다는 반응을 보이지 않다고 이해하는 게 나을 듯합니다. 즉 다른 나라 중앙은행들이 열심히 금을 매수하고 있지만 한국 은행은 이런 움직임에 동조하거나 반대로 금을 파는 등의 활동을 하고 있지 않다는 의미지요.mute의 동의어로 silent(조용한), silence(침묵, 침묵시키다)가 있습니다. The third-party candidate for the presidential election remains mute on critical issues such as abortion rights and gun control on campus ahead of December elections(제3정당 대통령 후보는 12월 선거를 앞두고 낙태 권리, 교내 총기 보유 규제 등 민감한 사안에 대해 침묵하고 있다).핸드폰 소리 설정 모드에서 전화벨 소리가 울리지 않도록 하는, 마이크가 꺼져 있는 모양의 버튼을 ‘mute button’이라고 합니다. Put your phone in a mute/silent mode when in a movie theater(영화관에서는 전화기를 무음 모드로 해). 반대로 벨소리가 나게 하는 걸 ‘ring mode’라고 하지요. The latest smartphone model cannot change from silent mode to ring mode with the off-on switch(최신 스마트폰 기종은 스위치를 껐다 켰다 해서는 무음 모드에서 소리 모드로 바꿀 수 없다).