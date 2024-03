viral은 병균을 뜻하는 바이러스(virus)에서 파생된 단어입니다. 정보, 사진, 비디오 등이 급속하고 광범위하게 한 곳에서 다른 곳으로 퍼진다는 뜻이지요.

Mohegan Inspire Entertainment Resort on Yeongjong Island, near South Korea’s gateway Incheon International Airport, is attracting throngs of visitors on weekends as it is going viral on social media even before its grand opening in April.



The luxury resort complex is the first integrated resort launched by a US company in South Korea and is expected to invigorate the casino and entertainment business on the island of calm, about 40 kilometers west of Seoul.



Last January, Mohegan won the first permission in 19 years to operate a new foreigners-only casino in the country after Paradise City opened the first casino, also only for foreigners, in 2017 on Yeongjong Island. The two resorts are within a 10-minute drive of each other. Mohegan Gaming & Entertainment has invested $1.6 billion to build the complex, including the largest casino in South Korea.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

대한민국의 관문 인천국제공항이 있는 영종도에 위치한 모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 오는 4월 본격적인 개장을 앞두고 SNS를 통해 입소문을 타며 주말이면 사람들로 북적인다.이번 럭셔리 복합 리조트는 미국 기업이 한국에 최초로 개장한 복합 리조트로, 서울 도심에서 서쪽으로 약 40km 떨어진 영종도에 카지노와 엔터테인먼트 사업이 활성화할 것으로 기대된다.파라다이스시티가 2017년 영종도에 첫 외국인 전용 카지노를 오픈한 이후 19년 만인 지난 1월 모히건은 국내 신규 외국인 전용 카지노 운영 허가를 획득했다.두 리조트의 거리는 차로 10분에 불과하다. 모히건 게이밍 엔터테인먼드는 한국 최대 규모의 카지노를 포함해 리조트 단지를 건설하는 데 16억 달러를 투자했다.영종도는 여의도의 두 배 가까운 면적을 지녔지만 인천국제공항과 몇몇 해수욕장을 제외하고는 그리 인기 있는 관광지가 아니었습니다. 하지만 국내 첫 미국계 복합 리조트 모히건 인스파이어가 정식으로 개장함에 따라 조용하던 영종도에 카지노, 복합 리조트 산업이 활성화할 것이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘입소문이 나다’는 뜻으로 go viral이라는 표현이 쓰였습니다. viral은 병균을 뜻하는 바이러스(virus)에서 파생된 단어입니다. Colds, the flu, stomach flu and COVID-19 are common viral illnesses(감기, 독감, 장염, 코로나19는 흔히 볼 수 있는 바이러스 질환이다). 정보, 사진, 비디오 등이 급속하고 광범위하게 한 곳에서 다른 곳으로 퍼진다는 뜻이지요.요즘은 인터넷상에서 이메일 또는 소셜 네트워크(social network)를 통해 널리 퍼진다는 의미로 더 많이 쓰입니다. The two-minute YouTube video of Baby Shark has gone viral worldwide with billions of views since it was uploaded in 2015(2분짜리 유투브 동영상 아기 상어는 2015년 유튜브에 업로드된 후 전 세계에서 수십만 명의 조회 수를 기록하며 입소문이 났다). Lucy shared the news article on her Facebook to make it go viral(루시는 뉴스를 페이스북에 올려 입소문이 나도록 했다).예문 첫 문장에 쓰인 throng은 한 장소에 많이 모인 ‘인파’나 ‘군중’을 나타내는 뜻입니다. 동사로는 ‘떼를 지어 모여들다’는 말입니다. David pushed his way through the throng at the art festival in Busan last week(데이비드는 부산에서 지난 주말에 열린 예술제에 모인 인파 사이를 뚫고 지나갔다).