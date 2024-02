brick and mortar는 온라인에 반대되는 개념인 '오프라인 가게'를 뜻할 때 사용합니다. high-net-worth는 '많은 자산을 가진'의 뜻입니다. net worth는 빚을 제외한 순자산이라는 의미입니다.

한경DB Woori Financial Group, South Korea’s fourth-largest financial holding company, will reinforce its wealth management service for high-net-worth individual clients despite growing controversy over local banks’ repeated reckless sale of high-risk financial products.



“Trust and reliability lie at the heart of banking services. This year will be the first year laying the foundations for Woori Bank’s successful transition into a wealth management bank,” said Woori Financial Group Chairman Yim Jong-yong. Yim unveiled an ambitious goal to expand the financial group’s presence in the wealth management sector at home and abroad to catch up to bigger rivals.



In three years, Woori Bank will open a total of 10 wealth management-dedicated banks across Korea including Seoul, Busan and Daegu despite the latest trend of closing brick-and-mortar banks amid accelerated digitalization. The center in Seocho manages funds worth about 1 trillion won in total for its clients.

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국의 4대 금융지주사인 우리금융그룹은 국내 은행들의 반복되는 고위험 금융상품 판매에 대한 논란에도 불구하고 고액 자산가를 위한 자산관리 서비스를 강화할 계획이다. 우리금융그룹 최고 경영자인 임종룡 회장은 “금융의 본질은 신뢰입니다. 올해를 우리은행이 자산관리 전문 은행이 되는 원년으로 삼겠습니다”라고 말했다.임 회장은 국내외에서 자산관리서비스를 확장해 경쟁 은행을 따라잡겠다는 야심 찬 계획을 발표했다.금융의 디지털화가 가속되면서 시중은행들은 점포 수를 줄이고 있지만, 우리은행은 3년 내 서울을 비롯해 부산·대구 등에 자산관리 특화 점포를 10곳까지 확대할 계획이다. 서울 서초구에 있는 자산관리센터는 1조 원에 달하는 고객자산을 관리하고 있다.인터넷·모바일 뱅킹의 등장으로 은행들은 점포 수를 줄이고 있습니다. 하지만 우리금융그룹은 자산관리를 강화하기 위해 자산관리에 특화된 점포를 더 늘릴 것이라는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘점포’라는 뜻으로 brick-and-mortar store라는 표현이 쓰였습니다. brick(벽돌)과 mortar(모르타르)가 합쳐져 ‘점포’ ‘매장’이라는 뜻이 됐지요. 모르타르는 시멘트에 모래를 섞고 물로 갠 것으로, 벽돌이나 석재 따위를 쌓는 데 쓰입니다. 모든 건물을 지을 때 벽돌과 모르타르를 사용하진 않지만, 건물을 지을 때 주로 쓰이는 재료이므로 건물 안에 있는 상점 또는 대면으로(face to face) 물건을 팔거나 서비스를 제공하는 가게를 칭할 때 쓰입니다.온라인 상거래가 생기지 않았을 때는 상점이나 은행에 직접 가야만 물건을 사고 은행 업무를 볼 수 있어 brick and mortar는 굳이 쓸 필요가 없는 표현이었습니다. 하지만 온라인에서 쇼핑을 하고 예금과 대출, 주식 투자 등이 가능해지면서 이제는 온라인에 반대되는 개념인 ‘오프라인 가게’를 뜻할 때 사용합니다. 즉 우리가 직접 방문할 수 있는 physical store라는 뜻이지요.Brick-and-mortar retailers are giving out promotional discounts and delivery services to attract customers away from online competitors(소매점들은 판촉 할인 행사와 배달 서비스를 제공해 온라인 고객을 다시 유치하기 위해 노력하고 있다).예문 앞부분 high-net-worth는 ‘많은 자산을 가진’을 뜻합니다. net worth는 빚을 제외한 ‘순자산’을 의미입니다.