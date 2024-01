catch는 움직이는 물체를 잡다는 뜻입니다. ‘계속하는’ ‘진행중인’의 뜻을 가진 부사 on과 함께 쓰여 계속 잡고 있다 즉 유행하다, 인기를 끌고 있다는 뜻이 됐지요.

Getty Image Bank

Samsung Electronics will premiere the next-generation flagship smartphone model Galaxy S24 at a Galaxy Unpacked event in Silicon Valley next week.



The new model is said to be equipped with on-device AI, a technology that’s fast catching on in the tech world around the globe.



“With the release of the Galaxy S24, we intend to shake up the global mobile market dominated by Apple and Google,” said a senior Samsung executive.



This technology enables customized and personalized AI functions on smart gadgets such as smartphones, laptops and even in autonomous driving cars without internet connectivity. It will be the next ‘game-changer’ in the information technology sector.



Samsung Electronics has already registered its AI phone trademark with the European Union Intellectual Property Office and the UK Intellectual Property Office.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

다음 주 실리콘밸리에서 열리는 갤럭시 언팩 행사에서 삼성전자는 차세대 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S24를 선보일 예정이다.갤럭시 S24는 전 세계에서 빠르게 주목받고 있는 기술인 온디바이스 AI 기술을 탑재한 것으로 알려졌다.삼성전자 고위 임원은 “갤럭시 S24 출시를 계기로 애플과 구글이 지배하고 있는 글로벌 모바일 시장 판도를 뒤흔들어보겠다”고 말했다.온디바이스 AI는 스마트폰, 노트북 등 스마트 기기는 물론 자율주행차에서도 인터넷 연결 없이 개인 맞춤형 AI 서비스를 구현하는 기술이다. 정보기술(IT) 시장에서 차세대 ‘게임 체인저’가 될 것으로 예상한다.삼성전자는 이미 유럽연합 지식재산청과 영국 지식재산청에 AI폰과 관련한 상표 등록을 마쳤다.챗GPT 등장 이후 인공지능(artificial intelligence) 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 이제 AI는 우리가 사용하는 스마트폰에도 탑재돼 인터넷 연결 없이도 스마트폰을 통해 맞춤형 AI 서비스를 받을 수 있을 거라고 합니다. 올해 선보일 갤럭시 S24는 AI 기술을 적용해 단순한 스마트폰을 넘어 AI폰이 될 것이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘인기를 끌다’ ‘유행하다’는 의미로 catch on이라는 표현이 쓰였습니다. catch는 ‘움직이는 물체를 잡다’라는 뜻입니다. ‘계속하는’ ‘진행 중인’을 뜻하는 부사 on과 함께 쓰여 계속 잡고 있다, 즉 ‘유행하다’ ‘인기를 끌다’라는 뜻이 되었지요. I wonder if the new book will catch on with young people(이번에 발간된 새 책이 젊은 독자들에게 인기를 끌지 모르겠어). The mobile game never caught on(그 모바일 게임은 전혀 인기를 끌지 못했다).‘무언가를 이해하다’는 뜻으로도 catch on이 사용됩니다. I explained the rules of the game to the children, but they were slow to catch on(나는 아이들에게 게임 규칙을 설명했지만, 아이들은 금방 이해하지 못했다). We didn’t catch on to what was going on there(거기에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 우리는 알지 못했다). 바로 앞 문장에서 on to 없이 catch만 써도 같은 뜻입니다.예문 아랫부분에 쓰인 ‘game changer’는 새로운 사업 또는 상품 등을 설명할 때 자주 쓰이는 표현입니다.직역하면 ‘게임을 바꾸는 것’이지만, 은유적으로 산업이나 판도를 바꿀 수 있는 중요하고 큰 영향을 주는 사람 또는 아이디어를 의미합니다. What do you think could be the next big game-changer in the AI era?(너는 AI 시대에 다음 게임 체인저는 뭐가 될 거라고 생각하니?)