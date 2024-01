roll out은 밀가루 반죽을 방망이로 밀어서 펴는 것처럼 무언가를 선보인다는 것이지요. 공장에서 컨베이어 벨트에 있는 roller들이 돌돌 돌아가면서 완성된 상품을 나르는 장면도 연상되나요? 즉 신제품 또는 서비스를 출시한다는 뜻입니다.

Carmakers in South Korea are slated to unveil new electric vehicle models at cheaper prices and roll out a string of new hybrid cars.



Hyundai Motor Co., South Korea’s largest carmaker, recently decided to postpone the launch of the full-size electric sports utility vehicle IONIQ 7 by five months to December 2024.



The delay in the launch of the new flagship model in its IONIQ EV series reflects waning demand for expensive EV models, according to industry officials.



Kia Corp. will roll out the Kia EV3, a small-size electric SUV and the EV4, an electric mid-size sedan. The EV3 and the EV4 are priced in a range between $35,000 and $50,000 in the global market.



Including government subsidies, the EV3's price could be lowered to around $23,000, or 30 million won.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국의 자동차 회사들은 저렴한 가격대의 신형 전기차를 출시하고, 하이브리드카도 잇달아 출시할 예정이다.한국 최대 자동차 회사인 현대차는 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 아이오닉 7 출시를 5개월 연기해 2024년 12월에 선보이기로 했다.업계 관계자들에 따르면 아이오닉 EV 시리즈의 새로운 플래그십 모델인 아이오닉 7 출시가 지연된 이유는 고가의 전기차 모델에 대한 수요 감소 때문인 것으로 알려졌다.기아차는 소형 전기 SUV인 EV3와 준중형 전기 세단 EV4를 출시한다. EV3와 EV4의 글로벌 판매 가격은 3만5000달러에서 5만 달러 사이로 책정됐다.정부 보조금을 포함한 각종 지원금을 적용하면 EV3 가격은 2만3000달러, 즉 3000만 원대로 낮아질 것으로 보인다.기후변화에 대한 우려로 탄소 배출을 줄이기 위해 자동차 회사들은 친환경차인 전기차와 하이브리드카를 생산하고 있습니다.하지만 일반 자동차보다 가격이 높아 전기차와 하이브리드카 판매는 예상보다 빠르게 늘지 않고 있습니다. 이런 우려를 반영해 자동차 회사들은 비교적 저렴한 가격대의 전기차와 하이브리드카 신모델을 출시할 예정이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분과 중간에 ‘출시하다’는 뜻으로 roll out이라는 표현을 사용했습니다. roll은 흔히 ‘돌돌 말아 놓은 통, 롤케이크 빵’ 등을 의미하지요. 동사로는 ‘굴리다, 둥글게 말다’는 뜻입니다.roll out은 밀가루 반죽을 방망이로 밀어서 펴는 것처럼 무언가를 선보인다는 것이지요. 공장에서 컨베이어 벨트에 있는 roller들이 돌돌 돌아가면서 완성된 상품을 나르는 장면도 연상되나요? 즉 roll out은 무언가를 부드럽게 굴려서 내놓듯 신제품 또는 서비스를 출시한다는 뜻입니다. The company will roll out new services faster than any other in the industry(그 회사는 새로운 서비스를 같은 업계에 있는 다른 회사들보다 먼저 내놓을 것이다).상품과 서비스 외에 새로운 계획이나 제도를 도입할 때도 roll out을 쓸 수 있습니다. The government will roll out a series of tax cuts for low-income families next year(정부는 내년 저소득층을 위한 세금 감면 혜택을 잇따라 발표할 것이다). Roll out은 뒤에 목적어 없이도 사용할 수 있습니다. The election campaign is expected to roll out in the next few months(선거운동이 몇 달 내에 시작될 걸로 예상된다).명사로 rollout은 ‘출시’라는 뜻입니다. The carmaker announced an ambitious SUV rollout plan despite slower growth in SUV sales(더딘 SUV 판매 증가에도 불구하고 그 자동차 회사는 야심 찬 SUV 출시 계획을 발표했다).