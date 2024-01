tap은 창문을 손으로 '톡톡' 두드릴 때 나는 소리를 표현하는 의성어입니다. 동사로 쓰일 때는 손으로 툭 한 번 치거나 두드렸다는 뜻이고, 비즈니스 영어에서는 새로운 직책을 맡도록 지명 또는 임명했다는 뜻으로 자주 쓰입니다.

Getty Images Bank

Kakao Corp., South Korea’s top mobile platform, has tapped its venture capital unit head as the new CEO to reform the startup-turned-conglomerate.



Kakao said on Wednesday its CEO nomination committee appointed Chung Shina, CEO and managing partner of Kakao Ventures Corp., a wholly owned subsidiary of the operator of the country’s dominant mobile messaging app KakaoTalk, as its new chief executive.



Chung is scheduled to replace current Kakao Corp., CEO Hong Euntaek and take office in March 2024 through approval by a general shareholders’ meeting and a board of directors’ meeting. “I feel a great sense of responsibility and duty to take over the new leadership at this critical time,” Chung said.



“To meet the society’s expectations and standards, we will actively work for responsible management rather than autonomous management only for growth while focusing more on future core business sectors,” she said.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

스타트업으로 시작해 대기업 반열에 올라선 국내 1위 모바일 플랫폼 카카오가 기업 쇄신을 위해 벤처캐피털 자회사 사장을 신임 대표로 지명했다.카카오 CEO 후보 추천위원회는 카카오톡 100% 자회사인 카카오벤처스의 정신아 대표를 신임 대표로 선정했다고 2일 밝혔다. 정 대표는 홍은택 현 카카오 대표 후임으로 주주총회와 이사회 승인을 거쳐 2024년 3월 취임할 예정이다.정 내정자는 “중요한 시기에 새로운 리더십을 이어받게 되어 더없이 무거운 책임감과 사명감을 느낀다”고 말했다.그는 “사회의 기대와 눈높이에 맞출 수 있도록 성장만을 위한 자율 경영이 아닌 적극적인 책임경영을 실행하고, 미래 핵심사업 분야에 더욱 집중하겠다”고 포부를 밝혔다.카카오가 강도 높은 개혁을 위해 새로운 대표로 벤처캐피털 자회사 사장을 지명했다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘지명하다’의 뜻으로 tap이라는 단어가 사용됐습니다. tap은 창문을 손으로 ‘톡톡’ 두드릴 때 나는 소리를 표현하는 의성어입니다. 동사로 쓰일 때는 어떤 사람이나 사물을 손으로 한 번 툭 치거나 두드렸다는 뜻이고, 비즈니스 영어에서는 새로운 직책을 맡도록 지명 또는 임명했다는 뜻으로 자주 쓰입니다.The former minister of economy and finance was tapped to replace Richard Levin who recently resigned as prime minister(전 재정경제부 장관은 최근 사퇴한 리처드 레빈 국무총리 후임으로 지명됐다).예문 첫 번째 문장을 위 문장처럼 수동태로 바꿔볼까요? Its venture capital unit head has been tapped as the new CEO by Kakao Corp., South Korea’s top mobile platform to reform the startup-turned-conglomerate. ‘지명하다’의 뜻으로 쓰인 tap은 두 번째 문장에 쓰인 appoint와 의미가 같습니다.생활 영어에서 tap은 ‘어깨를 툭 치다’는 뜻으로 많이 쓰이지요. I was told not to tap a waiter on his shoulder in the restaurant(나는 식당에서 종업원의 어깨를 툭툭 치지 말라고 주의를 받았다).명사로 쓰일 때 tap은 ’수도꼭지’ ‘수돗물’의 뜻도 있습니다. Turn on the tap(물을 틀어), Turn off the tap(물을 잠가라). People in remote villages are very happy that they now have tap water in their homes(시골에 사는 주민들은 이제 각자 집에서 수돗물을 사용할 수 있게 돼 무척 좋아한다).