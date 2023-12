setback은 어떤 일이 지연되거나, 더 이상 진행되지 못하다는 뜻입니다.우리 말로 번역할 땐 난관에 부딪히다, 타격을 입다는 등으로 의역할 수 있습니다.

Getty Images Bank

South Korea’s low-cost carriers (LCCs) may have to shelve plans to launch service to Indonesia after the two countries failed to reach an agreement on aviation transportation. Domestic budget carriers are pinning high hopes on new routes to Indonesia to expand beyond short- and medium-distance routes amid the post-pandemic travel boom.



T'way Air has steadily explored long-distance routes. Last year, it secured three A330-300s and Boeing's next-generation B737-8 aircraft for mid-to-long routes.



But they are now being deployed to existing routes such as Bangkok, Singapore and Osaka. T'way Air also suffered a setback in its plan to launch flights to Croatia after it obtained the right to fly to the Balkan nation as South Korea’s first LCC.



It was never able to fly any planes to the country because the Russia-Ukraine war forced it to fly longer distances, which made it unaffordable.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국과 인도네시아가 항공운송 합의에 실패하면서 국내 저비용항공사들이 인도네시아 취항 계획을 보류할 수도 있다는 관측이 나온다. 코로나19 이후 여행 수요가 회복함에 따라 국내 저비용항공사들은 인도네시아 신규 노선에 큰 기대를 걸고 있다.티웨이항공은 장거리 노선을 꾸준히 개척해왔다. 지난해에는 중장기 노선 운항을 위해 A330-300 3대와 보잉의 차세대 B737-8 항공기를 도입했다.하지만 새로 도입한 비행기들은 현재 방콕, 싱가포르, 오사카 등 기존 노선에 배치되고 있다.티웨이항공은 국내 저비용항공사 최초로 크로아티아 운항권을 땄지만, 크로아티아 노선에 취항하려던 계획은 지체되고 있다.러시아-우크라이나 전쟁으로 더 먼 거리를 비행해야 했기 때문에 크로아티아로 비행기를 한 번도 띄우지 못했다.코로나19 사태가 마무리되면서 해외여행이 증가하자 국내 저비용 항공사들은 중장거리 노선을 운항하기 위해 새로운 비행기를 도입하는 등 많은 준비를 하고 있습니다. 인기 휴양지인 인도네시아는 신규 취항지로 가장 기대를 모은 나라입니다.그러나 최근 우리나라와 인도네시아 정부의 항공회담이 결렬되면서 국내 저비용항공사들은 인도네시아 신규 노선을 배정받지 못해 인도네시아 운항을 시작하려던 계획에 차질을 빚을 것이라는 기사의 일부입니다.예문 뒷부분에 ‘차질을 빚다’라는 의미로 suffer a setback이 쓰였습니다. setback은 ‘어떤 일이 지연되거나 더 이상 진행되지 못하다’라는 뜻입니다. 다시 말해 어떤 일을 하는 도중에 장애물을 만났다는 뜻이지요. 우리말로 번역할 땐 ‘난관에 부딪히다, 타격을 입다’ 정도로 표현할 수 있습니다.There has been a setback in our plan to go to Busan(부산으로 가려던 우리 계획에 차질이 생겼다). The lawmaker suffered a serious setback in his political career after he lost the election(그 국회의원은 선거 패배로 정치 경력에 큰 타격을 입었다).Set을 동사로 써서 set somebody/something back이라고 표현하면 ‘누군가를 또는 어떤 일을 지연시키다’라는 뜻이 됩니다. The snow set back the construction project by about a week(눈 때문에 공사 일정이 일주 정도 지연됐다).Set과 ‘뒤로’의 뜻을 가진 부사 back을 함께 쓰면 ‘어떤 위치에 있는 것을 뒤로 맞춰놓다’라는 의미가 됩니다. Set your clocks back an hour on Saturday for daylight saving time(일광 절약 시간제가 시작되니까 토요일에 시계를 한 시간 뒤로 돌려놔).