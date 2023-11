Dire는 그리스 신화에 나오는 분노와 복수의 여신 세 자매를 뜻하는 에리니에스(Erinyes)서 유래된 단어입니다. 로마에서는 dirae로 불렸는데 이 단어가 어원에 더 가깝지요.

South Korea plans to allow non-professional workers from India and Lithuania to apply for the E-9 visa. The government is also considering raising the E-9 visa quota from the current 110,000 foreign workers to 120,000 to ease chronic labor shortages in industries that do not require special skills, a government source said on Monday.



Government officials said India, with the world’s largest population of 1.43 billion people, has strengths in the shipbuilding, steel and IT sectors, where Korea suffers a dire shortage of skilled workers. Lithuania has strengths in advanced industries such as precision laser technology, officials said.



An increase in the number of E-9 visa workers from these two countries would mean a labor quality upgrade for Korea’s major sectors, they added.

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국은 인도와 리투아니아 출신의 비전문 외국 인력에 대한 E-9 비자 신청을 허용할 계획이다. 정부는 또한 특별한 기술이 필요하지 않은 업종의 만성적인 인력난 완화를 위해 외국인 근로자를 대상으로 한 E-9 비자 한도를 현재 11만 명에서 12만 명으로 늘리는 방안도 검토하고 있다고 정부 소식통이 월요일 밝혔다.정부 관계자들은 14억3000만 명의 세계 최대 인구를 보유한 인도가 조선·철강·IT 분야에 강점을 갖고 있는 반면 한국에는 숙련된 인력이 턱없이 부족하다고 말했다.리투아니아는 정밀 레이저 기술과 같은 첨단 산업 분야에 강점을 갖고 있다고 관계자는 말했다. 두 국가 출신의 E-9 비자를 받은 근로자 수가 증가하면 한국 주요 부문에서 노동의 질이 향상될 것으로 정부 관계자들은 내다봤다.저출산 고령화로 우리나라 제조업체는 인력난을 호소하고 있습니다. 만성적인 인력 부족 완화를 위해 저숙련 외국인 근로자를 대상으로 발행하는 E-9 비자를 동남아시아에 이어 인도와 리투아니아 출신 인력까지 확대할 계획이라는 기사의 일부입니다.예문 중간에 ‘극심한’의 뜻으로 dire라는 단어를 사용했습니다. 아주 어렵거나 안 좋은 상황을 나타낼 때 쓰이는 단어입니다. The main character’s acting in the film was dire(영화 주인공 연기는 끔찍했어). 주로 안 좋은 상황을 뜻하는 단어 앞에 쓰이지요. They are in dire poverty(그들은 극심한 빈곤에 빠졌다). The country is in dire shortages of food, water and electricity(그 나라는 극심한 음식, 물, 전기 부족을 겪고 있다).Dire는 그리스 신화에 나오는 분노와 복수의 여신 세 자매를 뜻하는 ‘에리니에스(Erinyes)’에서 유래된 단어입니다. 로마에서는 ‘dirae(디라에)’로 불렸는데, 이 단어가 어원에 더 가깝지요. 에리니에스 세 자매는 지하 세계에 살면서 살인과 위증 등 신의 뜻에 반한 행동을 한 남자들을 가혹하게 처벌하는 공포의 신이었습니다. 그리스신화에서 미케네의 왕이자 트로이전쟁을 진두 지휘한 아가멤논이 10년 만에 전쟁에서 돌아오자마자 그의 아내인 클리타임네스트라에게 살해된 사건이 있었습니다. 그 둘의 아들인 오레스테스가 이에 대한 복수로 어머니를 살해하자 분노와 복수의 여신인 에리니에스가 끝까지 오레스테스를 추적해 고문했습니다.이후 아테네 법정에서 신들이 참여한 재판이 열렸고, 여기서 아폴론은 오레스테스를 옹호했지만 에리니에스는 끝까지 유죄를 주장했다고 합니다. 결국 재판장인 아테나가 무죄 표를 던지면서 무죄판결이 났습니다. 분노와 응징의 신에서 기원한 단어인 만큼 dire는 정말 피하고 싶은 안 좋은 상황에서만 쓸 수밖에 없겠지요.