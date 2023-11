back to square one은 먼저 시도했던 것이 실패했을 경우 다시 시작한다는 뜻으로 '처음으로 되돌아가다'는 의미다. Square는 네모, 정사각형이라는 뜻이지요. 단위를 나타내는 제곱, 광장이라는 뜻도 있습니다.

창원시 랜드마크 창원광장 연합뉴스

Indonesia, a partner of South Korea’s KF-21 fighter jet development project, has failed again to notify the Korean government of its plan to pay its share of the project’s cost, putting their partnership in jeopardy.



The KF-21 is a joint project between Korea and Indonesia to develop a next-generation supersonic combat plane with Korea’s homegrown technology for key components.



The Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Seoul’s arms procurement agency, said on Wednesday that Indonesia didn’t provide its payment plan by the end of October as promised. Jakarta has so far paid 278.3 billion won with the remaining 991.1 billion won overdue.



Minister of DAPA Eom Dongwhan said during a parliamentary audit of the arms procurement agency last month that it would “have no other choice but to send the joint project back to square one” if Jakarta keeps breaking its promises.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국 KF-21 전투기 개발사업의 파트너인 인도네시아가 사업비 분담금 지급계획을 한국 정부에 또다시 통보하지 않아 양국의 파트너십이 위태로워졌다.KF-21은 한국 핵심부품 기술이 접목된 차세대 초음속 전투기를 개발하기 위한 한국과 인도네시아의 합작 사업이다.무기 조달 기관인 방위사업청은 인도네시아가 약속한 대로 10월 말까지 지급계획을 제시하지 않았다고 수요일 밝혔다.자카르타는 지금까지 2783억 원을 납부했고 나머지 9911억 원을 연체했다. 엄동환 방위사업청장은 지난달 국정감사에서 “자카르타가 계속해서 약속을 어길 경우 합작 사업을 원점에서 재검토할 수밖에 없다”라고 말했다.우리나라와 인도네시아가 함께 개발하기로 한 초음속 전투기 KF-21에 대해 인도네시아 정부는 분담해야 할 비용 지불을 미루고 구체적인 지급계획도 내놓고 있지 않습니다. 이에 따라 우리나라는 합작 계획을 원점으로 되돌려 인도네시아 외에 다른 개발 파트너를 찾을 수 있다는 기사의 일부입니다.예문 뒷부분에 ‘처음으로 되돌아가다’라는 의미로 back to square one이라는 표현을 사용했습니다. 먼저 시도한 것이 실패했을 경우 다시 시작한다는 뜻이지요. Our suggestion was rejected, so let’s go back to square one(우리 제안이 거절됐으니 다시 원점으로 돌아가자).square는 ‘네모, 정사각형’이라는 뜻입니다. 단위를 나타내는 ‘제곱, 광장’이라는 뜻도 있지요. 그런데 어떻게 back to square one이 처음으로 되돌아간다는 뜻이 됐을까요?1900년대 초반 영국에서 축구 경기를 라디오로 중계하던 시절엔 청취자가 축구장 모습을 상상하며 들어야 했습니다. 중계자는 축구공 위치를 설명하기 위해 축구장을 큰 사각형으로 나눠 각각 번호를 매겨 불렀습니다. 예를 들어 어떤 선수가 골을 가지고 3번 구역에서 머뭇거리고 있다는 식으로 중계했다고 합니다.이때 홈팀 골문 입구에 있는 작은 직사각형 모양의 공간을 ‘square one’으로 불렀습니다. 골키퍼가 홈팀 공격을 위해 공을 찰 수 있게 골문 앞으로 공이 다시 갔다는 의미죠. 그때 축구 중계자가 하는 말이 “back to square one”이었다고 합니다.뱀과 사다리 게임(snakes and ladders)에서 유래했다는 말도 있습니다. 1번부터 번호가 새겨진 격자 모양의 보드 위에서 주사위를 굴려 앞 번호로 가다가 벌칙이 있는 칸으로 주사위가 던져졌을 경우 처음으로 되돌아간다고 해서 back to square라는 표현이 생겼다고 합니다. 지금은 그런 벌칙이 없다고 하네요.