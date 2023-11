pair는 한 쌍, 한 짝의 뜻으로 pair A with B는 A와 B가 함께 짝을 짓다, 함께 결합하여 사용된다는 뜻입니다. pair가 명사로 쓰일 경우엔 a pair of 또는 pairs of라는 구문으로 많이 쓰입니다.

Getty Images Bank

SK Hynix said it has started commercialization of its newest LPDDR5T (low power double data rate 5 turbo), the industry’s fastest mobile DRAM chip, developed in January of this year.



The mobile chip has proven compatible with Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform. That marked the industry’s first case for such a product to be verified by a US company.



LPDDR5T will be mounted on Qualcomm's next-generation mobile application processor, Snapdragon 8 Gen 3. The newest chip operates 13% faster than its previous generation and processes data at a rate of 9.6 gigabits per second (Gbps).



“Our collaboration with SK Hynix pairs the fastest mobile memory with our latest Snapdragon mobile platform and delivers amazing on-device, ultra-personalized AI experiences,” said Ziad Asghar, senior vice president of Qualcomm Technologies.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

SK하이닉스는 올해 1월 개발한 업계 최고속 모바일용 D램인 LPDDR5T(저전력 이중 데이터 전송률 5터보)의 상용화를 시작했다고 밝혔다.이번에 개발한 반도체는 퀄컴의 스냅드래곤8 3세대 모바일 플랫폼에 적용할 수 있는 호환성이 검증됐다. 이는 미국 기업이 LPDDR5T 최신 모바일 반도체에 대한 성능을 인증한 첫 사례다.LPDDR5T는 퀄컴의 차세대 모바일 애플리케이션 프로세서인 스냅드래곤8 Gen 3에 탑재될 예정이다.이번에 출시하는 모바일 반도체는 이전 세대 제품보다 13% 더 빠르게 작동해 초당 9.6Gbps(기가비트) 속도로 데이터를 처리한다.퀄컴 지아드 아스가르 수석 부사장은 “SK 하이닉스와 협력해 초고속 모바일 D램과 최신 스냅드래곤 모바일 플랫폼을 결합함으로써 고객들이 깜짝 놀랄 초개인화된 AI 기능을 경험할 수 있게 할 것”이라고 말했다.퀄컴은 노트북, 스마트폰 등 무선 전자기기에서 두뇌 역할을 하는 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 등을 개발하는 반도체 회사입니다. 이런 기능을 하나의 반도체 제품으로 묶은 스냅드래곤은 우리가 사용하고 있는 삼성 갤럭시 스마트폰, 애플 아이폰 등을 구동시키는 역할을 합니다.스마트폰으로 동영상을 보거나 게임을 하는 사람들이 많아지면서 예전보다 더 많은 데이터를 더 빠른 속도로 처리하는 기술이 개발되고 있습니다. 퀄컴 스냅드래곤 최신 모델에 SK하이닉스가 만든 업계 초고속 반도체가 탑재된다는 기사의 일부입니다.예문 뒷부분에 ‘짝을 이루다’의 의미로 pair A with B라는 표현을 사용했습니다. pair는 ‘한 쌍‘ ’한 짝‘을 의미하며, pair A with B는 ’A와 B가 함께 짝을 짓다’ ‘함께 결합하여 사용된다‘는 뜻입니다. 위 예문에서 SK하이닉스 반도체와 퀄컴 모바일 칩셋이 같이 한 쌍을 이뤄 사용된다는 의미지요.Susan wore the skirt paired with a jacket(수잔은 재킷과 한 쌍으로 된 치마를 입었다). The novels were paired with matching paintings(그 소설은 그에 맞는 그림과 함께 짝을 이뤘다).pair가 명사로 쓰일 경우엔 a pair of 또는 pairs of라는 구문으로 많이 쓰입니다. a pair of gloves(장갑 한 쌍) a pair of socks(양말 한 켤레).주의할 점은 2개 이상의 쌍을 말할 경우 pair 앞에 숫자를 넣어야 한다는 것입니다. 그 뒤에 나오는 명사 앞에 넣지 않습니다. 예컨대 ‘신발 세 켤레’라는 뜻으로 Three pairs of shoes가 맞는 표현입니다. Pairs of three shoes가 아닙니다! I packed two pairs of trousers and four shirts(나는 바지 두 벌과 셔츠 네 벌을 짐에 챙겨 넣었다)