hinge는 여닫이 문이나 창문 문틀과 문짝에 고정해 사용하는 금속 조각 '경첩'을 뜻합니다.뒤에 전치사 on을 붙이면 '~에 의존하고 있다, 좌우된다'는 뜻이 됩니다.Hinge를 depend 또는 rely로 바꿔도 됩니다.

Beijing on Friday announced that it will require export permits for some graphite products to protect national security.



Under the new rule, Chinese graphite exporters must obtain permits as of Dec. 1 to ship two types of graphite, including high-purity, high-hardness and high-intensity synthetic graphite material, and natural flake graphite and its byproducts.



Korea imported $79.1 million worth of synthetic graphite from January to September of this year, of which about 95% were shipped from China, according to the Korean government.



“It is almost impossible to find alternatives to Chinese graphite imports,” said an official of a Korean EV battery maker who declined to be named. “The Korean EV battery plant operations will hinge on the Chinese government’s export control.”

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

중국 당국은 지난 금요일 국가안보를 보호하기 위해 일부 흑연 품목 수출 시 정부 허가를 받아야 한다고 발표했다.새로운 규정에 따라 중국 흑연 수출업체는 12월 1일부터 고순도, 고강도, 고밀도 인조 흑연 재료와 천연 인상흑연 및 그 부산물을 포함한 두 가지 유형의 흑연을 선적하기 위한 정부 허가를 받아야 한다.한국은 올해 1월부터 9월까지 7910만 달러어치의 인조흑연을 수입했으며 이 중 약 95%가 중국산인 것으로 집계됐다.익명을 요구한 국내 전기차 배터리 제조사 관계자는 “중국산 흑연의 대체품을 찾는 것은 거의 불가능하다”라며 “한국 전기차 배터리 공장 운영은 중국 정부의 수출 통제 여부에 달려 있다”라고 말했다.세계경제에서 중국의 영향력이 커지면서 미국이 이를 견제하는 정책을 내놓자 맞대응 일환으로 중국이 전기차 등에 사용되는 2차 전지 핵심 원료인 흑연을 최근 수출규제 품목으로 지정했습니다. 이에 따라 흑연 조달의 95%를 중국에 의존하는 국내 2차 전지 제조사와 관련 물질을 생산하는 회사가 큰 타격을 받을 것이라는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘좌우되다’ ‘달려 있다’는 의미로 hinge on이라는 표현을 사용했습니다. hinge는 여닫이문이나 창문 문틀과 문짝에 고정해 사용하는 작은 금속조각인 ‘경첩’을 뜻합니다. 문을 열고 닫는 데 꼭 필요한 철물이지요. We have to take the front door off its hinges(우리는 앞문에 있는 경첩을 제거해야 한다).동사로 사용했을 때 hinge는 ‘의지하다’라는 뜻입니다. hinge 뒤에 무엇에 기대거나 받쳐져 있다는 뜻의 전치사 on을 붙여 ‘A hinge(s) on B’ 형태로 쓰면 ‘A가 B에 의존하고 있다, 좌우된다’는 뜻이 됩니다. B 자리에는 사물이나 사람을 나타내는 명사 또는 문장을 모두 사용할 수 있습니다.The success of the movie hinges on its scenario, director and actors(그 영화의 성공은 시나리오와 감독 그리고 배우들에게 달려 있다). The criminal case hinges on how credible evidence the police will gather(그 형사사건은 경찰이 얼마나 신뢰할 만한 증거를 모을 수 있느냐에 달려 있다).Hinge를 depend 또는 rely로 바꿔도 됩니다. Can we go for a picnic this weekend? It depends on the weather(이번 주에 피크닉 갈 수 있을까? 그건 날씨가 어떤지에 달려 있지). This projects relies too heavily on one person(이번 프로젝트는 한 사람에게 너무 많이 의존하고 있다).